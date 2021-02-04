Новости Паутина

Netflix создал таймер сна, который позаботится о заснувших зрителях

Автор RUSRADIO LT 29
Netflix создал таймер сна, который позаботится о заснувших зрителях

Netflix создал таймер сна, который позаботится о заснувших зрителях.

Данная опция поможет тем, кто засыпает во время просмотра фильмов, не пропустить самые интересные моменты. 

Пользователь сможет подключить таймер по желанию. Проверка активности зрителя будет проходить (на выбор) каждые 15, 30 или 45 минут.

Если вы всё-таки заснули и не откликнулись на запрос, заботливый таймер остановит проигрывание видеозаписи. Новая опция пока что проходит тест на устройствах с операционной системой Android. Если все получится, и нововведение зайдёт, таймер добавят в телевизионную и пк-версию Netflix

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