Паутина

Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Автор Эвелина Никанорова 1
Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Стриминговый сервис Netflix введет обязательную вакцинацию для актеров и сотрудников съемочных площадок своих проектов. Об этом сообщило издание Deadline.

Компания станет первой в США крупной киностудией, которая подобным образом поддержит кампанию вакцинации от коронавируса. По информации СМИ, обязательная вакцинация для членов киногрупп так называемой «зоны А» была одобрена профсоюзами.

После этого некоторые продакшн-компании объявили о необходимости для участников своих съемочных групп сделать прививки. Так поступила, например, Starz/UCP, разрабатывающая сериал «Газлит».

По мнению медиа, аналогичное решение Netflix задаст новый стандарт в кинопроизводстве. Обойтись без прививок киноработники смогут только в редких случаях, связанных с медицинскими, возрастными или религиозными причинами.

Стрим-сервис принял решение об обязательной вакцинации на фоне четвертой волны COVID-19 в США, вызванной штаммом «Дельта». По словам Deadline, эта мера — наиболее сильная из тех, что Netflix может принять в данный момент в соответствии с действующими рабочими протоколами.

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