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Netflix выпустил трейлер второй части «Любовь, смерть и роботы»

Автор Эвелина Никанорова 38
Netflix выпустил трейлер второй части «Любовь, смерть и роботы»

Netflix опубликовал трейлер второго сезона анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы». Кроме того, рассказал, когда выйдет продолжение популярного шоу.

Ролик с анонсом появился на YouTube-канале сервиса.

В двухминутном видео представили фрагменты из новых короткометражных новелл, которые войдут в антологию. Их героями, как обещает Netflix, станут обнаженные гиганты, рождественские демоны и одичавшие роботы.

Среди создателей проекта — Тим Миллер («Суслик обломался», «Дэдпул»), Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Исчезнувшая»), Дженнифер Миллер и Джошуа Донен («Карточный домик», «Быстрый и мертвый»).

«Любовь, смерть и роботы» — антология из научно-фантастических, комедийных и хоррор-историй, не связанных общей сюжетной линией. Отметим, что после выхода первого тома (так сериал просят называть продюсеры) в марте 2019 года Netflix продлил сериал на второй.

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