Невеста обвинила похудевшую сестру в попытке ее затмить

Девушка рассказала, что идентичная сестра-близнец обвинила ее в том, что она похудела, чтобы затмить ее на свадьбе. Об этом она написала в посте на сайте Reddit.

Пользовательница, чье имя не называется, поделилась историей в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Она рассказала, что в конце первого года обучения в колледже попала в аварию, после которой на ее лице остался шрам. Тогда автор поста начала работать с психологом и заниматься своей внешностью. Со временем она перестала пользоваться автозагаром и начала регулярно тренироваться вместе со старшей сестрой. После введения локдауна девушки продолжили активно заниматься спортом.

Автор также написала, что ее сестре-близнецу Мэй сделали предложение до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Девушка назначила свадьбу сразу после их снятия. Так, сестры впервые за долгое время встретились в день торжества. Мэй не видела, как изменилась сестра, поскольку она не публиковала фотографии в соцсети.

Когда невеста увидела похудевшую сестру, то пришла в ярость.

«Она сделала несколько ехидных замечаний, прежде чем устроить пьяную истерику, по сути, обвинив меня в том, что я пытаюсь затмить ее», — сказала девушка.

Мэй также не понравилось то, что ее сестра-близнец не скрыла шрам на лице и не нанесла автозагар. Между девушками начался конфликт, и автор поста заявила, что она не виновата в том, что ее сестра «такая ленивая и неуверенная в себе».

Друзья вступились за Мэй, а вот родственники встали на сторону ее сестры-близнеца.

Пост набрал тысячу комментариев, пользователи поддержали автора. Один из них написал: «Попытки поднять самооценку за счет унижения других никогда не работают. Жаль твою сестру».

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