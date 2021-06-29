Невеста пригрозила отменить свадьбу из-за бороды жениха

Женщина разозлилась на жениха за отказ сбрить бороду и сообщила о намерении отменить свадьбу. Об этом она написала в анонимном посте на сайте Reddit.

Автор публикации поделилась своей историей с пользователями в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Женщина рассказала, что они с партнером вместе уже три года, и в течение этих лет он периодически отращивал бороду. В марте 2021 года он снова отпустил бороду. Однако в преддверии свадьбы, которая назначена на 6 сентября, невесту образ жениха не устроил.

По ее словам, с приближением важной даты она начала все больше задумываться о деталях. Так, женщина решила, что борода жениха может испортить свадебные фотографии.

«Я в шутку спросила его, собирается ли он сбрить бороду перед свадьбой. Но он категорически отказался, и все пошло наперекосяк»,— написала она.

Тогда невеста поставила жениху ультиматум — либо он сбривает бороду, либо она отменяет свадьбу. Жених разозлился, ушел из дома и перестал выходить на связь.

Друзья автора поста разделились на два лагеря: одни поддерживают ее решение, а другие считают, что она поступает неправильно, так как жених имеет право выглядеть на своей свадьбе так, как он захочет. Пользователи сайта почти единогласно решили, что женщина не права.

Один из них написал: «Ты же сказала “да” парню с бородой, так и принимай его теперь таким, какой он есть. Представь, если бы он заявил, что не женится на тебе, пока ты не сбросишь 10 килограммов».

Источник

Еще больше историй – по ссылке.