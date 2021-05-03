Новости Паутина

Невеста приняла роды у коровы на собственной свадьбе

Автор Эвелина Никанорова 23
Невеста приняла роды у коровы на собственной свадьбе

Невеста из Австралии приняла роды у коровы во время собственной свадьбы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония прошла на ферме недалеко от Портленда, штат Виктория, 24 апреля. В разгар торжества корова по имени Жако Драма начала рожать, и невесте Джессе Лоус пришлось помогать животному прямо в свадебном платье.

«Накануне мы с Беном шутили, что Жако Драма обязательно разродится в день нашей свадьбы», — отметила Лоус.

Австралийка рассказала, что эта корова и прежде любила выкинуть что-нибудь оригинальное в самый неподходящий момент. Поэтому случившееся не особо удивило девушку.

Роды, которые были сложными из-за больших размеров плода, помогали принимать семь фермеров. Заметим, что приглашённых на свадьбу в качестве гостей. Появившегося в знаменательный день теленка назвали Дестени (англ. «судьба»).

Невеста надеется, что ее свадебное платье, испачканное во время родов, удастся восстановить. Однако девушка не особо переживает по этому поводу. Она сказала, что воспоминания о таком невероятном событии намного дороже 1,2 тысячи австралийских долларов, заплаченных за подвенечный наряд.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Интервью с Иваном Дорном для RUSRADIO LT

Автор RUSRADIO LT
Дорога Вильнюс - Утена будет отремонтирована

Дорога Вильнюс – Утена будет отремонтирована

Автор RUSRADIO LT
Дания продлила действие режима локдауна еще на месяц

Дания продлила действие режима локдауна еще на месяц

Автор RUSRADIO LT
В Литве возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Литве возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Автор RUSRADIO LT
Полиция приняла заявление пенсионерки об убийстве ее внука в игре

Полиция приняла заявление пенсионерки об убийстве ее внука в игре

Автор Эвелина Никанорова
Продажа и регистрация машины - только со специальным кодом

Продажа и регистрация машины – только со специальным кодом

Автор Евгений Русаков
Полиция призывает остерегаться мошенничества при продажах через интернет

Полиция призывает остерегаться мошенничества при продажах через интернет

Автор RUSRADIO LT
Евро-2020

TikTok стал официальным партнером Евро-2020

Автор Эвелина Никанорова
Коронавирус не помешает Санта-Клаусу подарить подарки детям во время Рождества

Коронавирус не помешает Санта-Клаусу подарить подарки детям во время Рождества

Автор Эвелина Никанорова