Невеста приняла роды у коровы на собственной свадьбе

Невеста из Австралии приняла роды у коровы во время собственной свадьбы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония прошла на ферме недалеко от Портленда, штат Виктория, 24 апреля. В разгар торжества корова по имени Жако Драма начала рожать, и невесте Джессе Лоус пришлось помогать животному прямо в свадебном платье.

«Накануне мы с Беном шутили, что Жако Драма обязательно разродится в день нашей свадьбы», — отметила Лоус.

Австралийка рассказала, что эта корова и прежде любила выкинуть что-нибудь оригинальное в самый неподходящий момент. Поэтому случившееся не особо удивило девушку.

Роды, которые были сложными из-за больших размеров плода, помогали принимать семь фермеров. Заметим, что приглашённых на свадьбу в качестве гостей. Появившегося в знаменательный день теленка назвали Дестени (англ. «судьба»).

Невеста надеется, что ее свадебное платье, испачканное во время родов, удастся восстановить. Однако девушка не особо переживает по этому поводу. Она сказала, что воспоминания о таком невероятном событии намного дороже 1,2 тысячи австралийских долларов, заплаченных за подвенечный наряд.

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