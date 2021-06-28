Паутина

Невеста увидела жениха в очках и отменила свадьбу

Автор Эвелина Никанорова 25
Невеста увидела жениха в очках и отменила свадьбу

В индийском городе Аурайя, штат Уттар-Прадеш, невеста отменила свадьбу в последний момент, увидев, что жених носит очки. Об этом сообщает издание News 18.

Арджун Сингх нашел жениха для дочери Арчаны в деревне Банша. Мужчина выбрал молодого человека по имени Шивам, потому что у него было хорошее образование. Свадьбу назначили на 20 июня.

По индийской традиции перед церемонией семья невесты собрала приданое для жениха — в том числе мотоцикл и деньги. Родители молодых людей обо всем договорились и полностью организовали свадьбу, однако в день торжества Арчана отказалась выходить замуж.

В назначенный день Шивам прибыл в дом будущей жены.

«Он приехал в очках и не снимал их. Мы подумали, что у него совсем плохо со зрением, и решили проверить, сможет ли он прочитать текст из газеты без очков», — рассказал Сингх.

Когда жених не смог прочитать ни слова без очков, невеста категорически отказалась выходить за него замуж.

Семья Арчаны с уважением отнеслась к ее решению и не стала настаивать на браке. Более того, родители девушки подали жалобу в полицию. Они потребовали, чтобы семья жениха вернула все приданое, включая наличные деньги и мотоцикл. Семья Шивама не согласилась выполнить требование, и тогда против жениха возбудили уголовное дело.

Источник

Еще больше историй по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Жюри World Car Awards выбрало лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car Awards выбрало лучший автомобиль 2021 года

Автор Эвелина Никанорова
Певица взяла самую низкую ноту и установила мировой рекорд

Певица взяла самую низкую ноту и установила мировой рекорд

Автор Эвелина Никанорова
Теперь мы можем послушать Марс

Теперь мы можем послушать Марс

Автор Эвелина Никанорова
Финская сауна в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Финская сауна в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Автор Эвелина Никанорова
Австралийские астрономы обнаружили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Земле планетной системы

Австралийские астрономы обнаружили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Земле планетной системы

Автор Эвелина Никанорова
2f96a27d08f617b8b8a54979623f628f Ce 999x623x0x21 Cropped 960x600 580x460

В Узбекистане гражданам будут платить деньги за ходьбу пешком

Автор Эвелина Никанорова
Twitter принимает заявки от пользователей на монетизацию

Twitter принимает заявки от пользователей на монетизацию

Автор Эвелина Никанорова
Создан идеальный собирательный образ советской киногероини

Создан идеальный собирательный образ советской киногероини

Автор Эвелина Никанорова
Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса»

Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса»

Автор Эвелина Никанорова