Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу

В Великобритании невеста застряла в четырехчасовой пробке по дороге на церемонию бракосочетания. Перед этим пара четыре раза отменяла свадьбу по независящим от нее причинам.

28-летняя Лаура Лакхерст направлялась на свадьбу по магистрали M20 в графстве Кент, когда движение остановилось из-за загоревшегося грузового автомобиля. К тому времени жених и гости успели добраться до дворца бракосочетаний. Недоставало только невесты, ее отца и еще двух человек, ехавших с ними.

Автомобиль Лакхерст провел в пробке более четырех часов. «После всех переносов я начал думать, что мы обречены, — рассказал жених. — Казалось, будто некая высшая сила не хочет, чтобы свадьба состоялась». Однако в итоге невеста все же доехала, и брак был заключен. После этого разразился дождь, и свадебные фотографии пришлось снимать с зонтами в руках.

Лакхерст и ее жених планировали сыграть свадьбу еще в августе 2020 года. Однако тогда церемония была отменена из-за локдауна, введенного для борьбы с пандемией COVID-19. В ноябре пара предприняла новую попытку, но свадьба снова сорвалась. Мероприятие отложили сначала до декабря, а затем до марта 2021 года, но оба раза оно не состоялось из-за ограничений, установленных властями.

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