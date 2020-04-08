Выпуск новостей в 15:00 сегодня, 8 апреля 2020 года

Карантин продлевается еще на две недели

Сегодня на заседании правительство Литвы приняло решение о продлении карантина до 27 апреля включительно и его условиях. Принято окончательное решение о запрете въезда в города с пятничного вечера 10 апреля с 20 ч. и до 20 ч. понедельника 13 апреля. Будет ограничено движение жителей, они не смогут въезжать в города и населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение касается только поездок на похороны, к тяжело больным и на работу. Помимо этого, с 10 апреля ношение масок в общественных местах становится обязательным. Есть и другие изменения, они, например касаются приезда иностранцев, являющихся членами семьи жителей Литвы — родителями, детьми, супругами, опекунами. Им теперь разрешено прибывать в страну.

Также на заседании было решено облегчить условия карантина для некоторых видов деятельности. В частности разрешена продажа семян, посадочного материала, саженцев, рассады и удобрений в специализированных местах на открытом воздухе. Помимо этого, также разрешено предоставление некоторых финансовых услуг и выдача квалифицированных сертификационных услуг. Иными словами, получение электронной подписи.

Подтверждено уже 912 случаев

Как рассказал глава Минздрава, в данный момент в стационаре находится 134 пациента, 13 человек в реанимации, 8 на искусственной вентиляции легких — всего 21 пациент в тяжелом состоянии. Также 32 пациента используют кислородные маски, но не в реанимации. В стране подтверждено уже 912 случаев заражения коронавирусом.

Помимо этого, как отмечают специалисты центра общественного здоровья, на данный момент в стране существует более 20 очагов коронавируса, которые необходимо локализовать. Это места, где установлены связанные между собой массовые случаи заражения.

Клиника Santaros просит, поправившихся от коронавируса, сдавать кровь на иммунную плазму

Клиника Santaros просит лиц, поправившихся от коронавируса, сдавать кровь, так называемую иммунную плазму, которая, как показывает практика борьбы с другими вирусами, может облегчить лечение тяжело больных пациентов. Исследования, проведенные учеными, показывают, что в крови поправившихся людей появляются антитела, которые помогают бороться с коронавирусом. Сдать кровь могут лица, которым был подтвержден covid-19 и которые от него уже поправились, а с момента появления симптомов заболевания прошло не менее 30 дней. Близкие больных,

которые возможно переболели бессимптомной формой вируса, также могут быть исследованы как возможные доноры иммунной плазмы.

В праздничные выходные не будут работать банки

Банки Литвы напоминают, что в праздничный период регулярные переводы между банками выполняться не будут.

В праздничный период включены не только суббота и воскресенье, но так же пятница — 10 апреля и понедельник — 13 апреля.

Межбанковские переводы возможны лишь между теми банками, где существует услуга мгновенных платежей. Как, например, между Swedbank и SEB банками.

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