Незаконные постройки в Ниде будут снесены

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В Ниде будут снесены незаконно установленные домики для торговли. По данным самоуправления, находящиеся около городского сквера киоски всегда имели статус временных построек. Поскольку срок их использования истёк, строения необходимо снести.

Действие договора об аренде земли в данном случае завершилось более 10 лет назад. За это время мэрия дважды обращалась к владельцам киосков с призывами убрать их или предоставить документы, подтверждающие законность построек.

Если домики не будут убраны, на этой неделе этим займётся нанятое самоуправлением Неринги предприятие. Счета за снос киосков и приведение в порядок территории будут предоставлены владельцам объектов.