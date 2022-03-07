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«Незнакомая дочь» стала триумфатором кинопремии Spirit Awards

Автор Эвелина Никанорова

Церемония вручения кинопремии «Независимый дух» (Film Independent Spirit Awards) состоялась 6 марта 2022 года в Санта-Монике, штат Калифорния.

Триумфатором вечера стала «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол, получившая награду как лучший фильм года, а также за сценарий и режиссуру.

За лучшую женскую роль была отмечена Тейлор Пейдж («Зола»), мужскую – Саймон Рекс («Красная ракета»), женскую роль второго плана – Рут Негга («Идентичность»), мужскую – Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»). Лучшим иностранным фильмом стал «Сядь за руль моей машины».

В телевизионных категориях кинопремии удостоились «Псы резервации»: лучший новый сериал и актерский ансамбль. Лучшей сериальной актрисой стала Тусо Мбеду («Подземная железная дорога»), актером – Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»).

Источник: InterMedia

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