Ниагарский водопад покрылся льдом и это очень красиво

Ниагарский водопад, находящийся на границе США и Канады, частично замерз. Местные жители и туристы сообщают об этом в социальных сетях.
Сильные морозы, которые обрушились на штат Нью-Йорк, привели к тому, что Ниагарский водопад покрылся ледяным панцирем. Так, на водопаде образовались многометровые сосульки, которые время от времени с сильным грохотом срываются вниз.
Стоит отметить, что за последние годы водопад замерзает не в первый раз. Лед образовывался и в 2017, и в 2019. Чуть ранее, в 2014 году обледенение Ниагарского водопада и вовсе было признанным рекордным за последние 70 лет.