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Никита Киоссе выпустил альбом из песен M-Band

Автор Эвелина Никанорова 10
Никита Киоссе

Певец Никита Киоссе выпустил новый альбом «Добавить в историю».

Альбом состоит из четырех лучших песен группы M-Band, записанных в интерпретации ее бывшего солиста. Песня «Невыносимая» представлена также и в акустической версии. Делюкс-версия диска сопровождается комментариями Никиты Киоссе, Константина Меладзе и Мари Краймбрери.

«Я по-новому и абсолютно по-своему переосмыслил главные хиты M-Band. Альбом называется «Добавить в историю». Фрагменты нашей жизни, моменты, которые случаются с нами, – это наша история. И группа M-Band – это моя история», – объясняет название альбома певец.

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