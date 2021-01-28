Новости Паутина

Николай Дроздов завел TikTok

Автор Эвелина Никанорова 46
Николай Дроздов

Телеведущий и известный зоолог Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. 

83-летний ученый зарегистрировался в соцсети, чтобы пообщаться с молодежью. По его словам, идея использовать для этого тикток пришла в голову его приятелю.

«Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что‑нибудь им всем посоветовать можно же?» — сказал Дроздов.

@ndrozdov_official

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♬ Alouette – Paul Mauriat and his Orchestra

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