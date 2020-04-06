Listen to «Николай Карпенко из Италии: социальная напряженность возрастает» on Spreaker.



-Расскажите, пожалуйста, что происходит в Италии в настоящий момент? И как теперь протекает жизнь во время карантина в Италии?

-Как бы в Италии мы сейчас, судя по официальным сводкам переживаем так называемый пик. Хотя на самом деле пик это или не пик говорить сложно, потому что каких-то объективных решений разрешения ситуации в данный момент пока что не наблюдается. Что такое карантин для нас? Я нахожусь в регионе Умбрия. Слава Богу это не самый пострадавший регион, хотя у нас тоже есть локальные вспышки в отдельных городках, которые на сегодняшний день полностью изолированы. Что такое карантин до нас? — Мы сидим дома. Выходить можно исключительно по необходимости. То есть — это покупка продуктов в супермаркете, это поездка на работу. Во всех остальных случаях выходить запрещено. За это полагается достаточно серьезный штраф. В том числе и до тюремного заключения. Что касается школ. Обучение проходит дистанционно. Что могу сказать? У меня двое детей. Одному из них 15 лет. Каждый день у него уроки происходят через Skype. Детский сад для второго ребёнка закрыт. То есть, дети сидят дома, что достаточно сложно как для детей, так и для родителей. Нехватки продуктов не наблюдается абсолютно никакой. Раз в неделю мы выезжаем за продуктами в супермаркет. Всё в наличии, даже больше чем обычно.

-Расскажите, пожалуйста, о настроение людей. Все эти видео, где итальянцы выходят на балкон и поют на балконах, играют на инструментах и прочее, везде ли проходит в Италии или это только одно какое-то единичное, скажем так, видео?

-Всё это было, когда люди ещё не до конца осознавали, что вообще реально происходит и думали, что всё это очень быстро закончится, поэтому для поднятия общественного духа в итальянском стиле происходили во многих регионах, в том числе и у нас концерты на балконах. Сейчас их практически не осталось. Люди на самом деле морально уже, на мой взгляд, дошли до крайней точки. Нужно понимать, что те люди, которые имеют собственную деятельность, они вынуждены были остановить свою деятельность полностью. И в Италию очень много людей, которые живут у порога бедности. Государство объявило о принятии мер, но на сегодняшний день из-за бюрократии, которая тормозит всё и вся, людям воспользоваться этими мерами пока что невозможно. И социальная напряженность возрастает, особенно на юге Италии, где уже были первые случаи невозможности оплатить покупки. Уже появились волонтеры, которые у входа в супермаркет, раздают набор продуктов первой необходимости, потому что многие уже, на самом деле, не могут просто-напросто позволить себе купить продукты.

-Судя по всему, у нас всё ещё не так плохо? Будем надеяться, что не дойдёт до того, что происходит сейчас в Италии, но всего стоит ожидать. И тем не менее, может быть вы что-то пожелаете жителям Литвы?

-То, что я могу пожелать — первое, основное — это оставаться домa, избегать любых контактов, только для того чтобы не отягощать нагрузку на систему здравоохранения, потому что когда не останется мест для интенсивной терапии, претензии предъявлять будет просто никому.

-Это был менеджер по продажам Николаев Карпенко, который работает в Италии.