Звёзды

Николас Кейдж ассоциирует себя с героем «Братьев Карамазовых»

Автор Эвелина Никанорова

Николас Кейдж в рамках промо-кампании нового фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» устроил онлайн-конференцию с поклонниками.

В ходе общения на ресурсе Reddit актер признался, что своими любимыми фильмами считает «Апокалипсис сегодня» и «Унесенные призраками». Из литературных произведений он выделяет роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы», ассоциируя себя с одним из его героев — Дмитрием Карамазовым.

– Я обожаю этого персонажа, потому что он счастлив, хотя у него нет денег, – пояснил актер. – Он просто живет на полную. Он потратил все деньги, чтобы добиться любви девушки. Я тоже однажды сделал нечто подобное. В старших классах я был очень похож на Дмитрия Карамазова.

В собственной биографии Николас Кейдж нашел такую параллель с Дмитрием Карамазовым:

– Самая красивая девушка в школе пригласила меня на выпускной, но денег у меня не было. Моя бабушка дала нам немного денег в долг, старший брат купил машину, другой брат купил стереосистему. И я вбухал все деньги в лимузин с шофером, смокинг и ужин в ресторане и ничуть не пожалел, что потратил столько. Вот это я понимаю — по-карамазовски.

Размышляя о кинопроцессе, Николас Кейдж признался, что идеалом считает свою роль в фильме «Покидая Лас-Вегас». Кроме того, он отметил свою роль в фильме «Свинья».

– Мне всегда будет интересно работать над низкобюджетными независимыми драмами. Мне хотелось вернуться к спокойной, натуралистичной манере актерской игры, – заключил актер.

Источник: InterMedia

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