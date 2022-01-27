Никулин возглавил рейтинг самых узнаваемых актеров

Ко дню рождения киностудии «Мосфильм», которой 30 января 2022 года исполнится 98 лет, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» составил рейтинг самых узнаваемых актеров советского кино. Рейтинг возглавил Юрий Никулин, имя которого респонденты называли практически без ошибок.

Только 3% опрошенных не смогли вспомнить фамилию актёра. Практически также безошибочно респонденты называли фамилию Андрея Миронова, занявшего вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку лидеров Георгий Вицин, которого называли без ошибок 94% опрошенных, хотя некоторые путали артиста с Евгением Моргуновым – коллегой Вицина по трио «Трус-Балбес-Бывалый».

93% опрошенных узнало Николая Караченцова, хотя в ответ иногда звучали такие фамилии как Райкин, Збруев, Харатьян. В результате Караченцов занял четвертую строчку. А замыкает пятерку лидеров Александр Абдулов, который по узнаваемости лишь на полпроцента отстал от Николая Караченцова. В Топ-10 самых узнаваемых актеров советского кино вошли также Евгений Леонов, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Евгений Моргунов и Андрей Мягков.

Участникам исследования показывали фотографии знаменитых советских актёров, респонденты должны были назвать фамилию. Большинство тех, кто не смог узнать людей на фотографиях – люди от 18 до 35 лет.

Рейтинг самых узнаваемых актеров советского кино:

Юрий Никулин – 97%

Андрей Миронов – 96%

Георгий Вицин – 94%

Николай Караченцов – 93%

Александр Абдулов – 92,5%

Евгений Леонов – 92%

Олег Табаков – 90%

Анатолий Папанов – 87%

Евгений Моргунов – 86%

Андрей Мягков – 85%

Источник: InterMedia