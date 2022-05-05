Нил Патрик Харрис наслаждается холостой жизнью в трейлере «Без пары»

Первый трейлер комедийного сериала «Без пары» (Uncoupled) представил Netflix. Главную роль в нем играет Нил Патрик Харрис.

Его герой Майк – гей средних лет, которого бросает его партнер после 17 лет, казалось бы, идеальной жизни. Эмоционально пережив эту потерю, герой постепенно осознает, что вокруг него много привлекательных мужчин и быть холостяком в Нью-Йорке не так уж плохо. Майк погружается в водоворот развлечений: ночные клубы, встречи с друзьями, свидания и т.п.

– Расставания — отстой, но одинокая жизнь — не обязательно, – гласит слоган сериала.

В 8-серийном фильме также снялись Эмерсон Брукс, Колин Хэнлог, Марша Гей Харден, Тиша Кэмпбелл, Аджай Найду, Так Уоткинс и др. Режиссером стал Эндрю Флеминг («Трое», «Эмили в Париже»), сценаристами – Даррен Стар («Секс в большом городе») и Джеффри Ричманн («Американская семейка»).

Премьера состоится на Netflix 29 июля.

Источник: InterMedia