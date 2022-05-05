Что посмотреть

Нил Патрик Харрис наслаждается холостой жизнью в трейлере «Без пары»

Автор Эвелина Никанорова

Первый трейлер комедийного сериала «Без пары» (Uncoupled) представил Netflix. Главную роль в нем играет Нил Патрик Харрис.

Его герой Майк – гей средних лет, которого бросает его партнер после 17 лет, казалось бы, идеальной жизни. Эмоционально пережив эту потерю, герой постепенно осознает, что вокруг него много привлекательных мужчин и быть холостяком в Нью-Йорке не так уж плохо. Майк погружается в водоворот развлечений: ночные клубы, встречи с друзьями, свидания и т.п.

– Расставания — отстой, но одинокая жизнь — не обязательно, – гласит слоган сериала.

В 8-серийном фильме также снялись Эмерсон Брукс, Колин Хэнлог, Марша Гей Харден, Тиша Кэмпбелл, Аджай Найду, Так Уоткинс и др. Режиссером стал Эндрю Флеминг («Трое», «Эмили в Париже»), сценаристами – Даррен Стар («Секс в большом городе») и Джеффри Ричманн («Американская семейка»).

Премьера состоится на Netflix 29 июля.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Дэниэл Рэдклифф играет на аккордеоне в трейлере «Странный: История Эла Янковича»

Дэниэл Рэдклифф играет на аккордеоне в трейлере «Странный: История Эла Янковича»

Автор Эвелина Никанорова
Флоренс Пью находит изъяны в жизни с Гарри Стайлзом в трейлере «Не волнуйся, солнышко»

Флоренс Пью находит изъяны в жизни с Гарри Стайлзом в трейлере «Не волнуйся, солнышко»

Автор Эвелина Никанорова
Объявлена дата выхода корейского «Бумажного дома»

Объявлена дата выхода корейского «Бумажного дома»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 апреля) &#8211; фантастический боевик, историческая мелодрама, фильм ужасов и мультфильм

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 апреля) – фантастический боевик, историческая мелодрама, фильм ужасов и мультфильм

Автор Гинтарас Зукас
Режиссер «Чернобыля» приступит к работе над сериалом «Дюна: Сестринство»

Режиссер «Чернобыля» приступит к работе над сериалом «Дюна: Сестринство»

Автор Эвелина Никанорова
Чип и Дейл возвращаются в профессию после долгих лет разлуки

Чип и Дейл возвращаются в профессию после долгих лет разлуки

Автор Эвелина Никанорова
Документальный фильм о загадочной смерти Мэрилин Монро, финал истории в городе Озарк и другие премьеры в сети

Документальный фильм о загадочной смерти Мэрилин Монро, финал истории в городе Озарк и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Warner Bros.: Роберт Паттинсон вернется к роли Бэтмена

Warner Bros.: Роберт Паттинсон вернется к роли Бэтмена

Автор Эвелина Никанорова