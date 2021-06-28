Музыкальная новинка

NILETTO на одной волне с Адель в новинке Someone like you

Автор Эвелина Никанорова 23
NILETTO на одной волне с Адель в новинке Someone like you

NILETTO обнародовал студийную версию песни Someone like you, которую не раз исполнял на концертах под аккомпанемент акустической гитары. Это та же лиричная композиция с трогательным текстом о расставании. Но, разумеется, не обошлось без клубных аранжировок.

Англоязычный заголовок трека не просто так повторяет название мультиплатинового хита Адель. В припеве Данил Прытков сравнивает жизненные обстоятельства, о которых поёт, с сюжетом композиции британской артистки: «Уйдёшь, как в песне Someone Like You». Кроме того, в одном из куплетов есть отсылка к синглу Skyfall, написанному Адель.

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