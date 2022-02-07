Niletto открыл «Криолит» «Ангелами» Morandi

Niletto выпустил в свет композицию Angels. Она стала стал вольным кавером Niletto на одноименный рингтон-шлягер 2007 года румынской группы Morandi. Angels войдет в новый альбом музыканта, получивший название «Криолит».

– Премьера первого трека с альбома «Криолит», – представил Niletto новинку в своем инстаграме. – Время растопить закалённый эмоциями лёд и всё рассказать как есть.

Пластинка «Криолит» увидит свет уже в феврале. По словам музыканта, этот альбом будет «совершенно не легкомысленный».

– Нужно вникать, разгадывать, вслушиваться в каждую строчку и анализировать, – предупредил своих поклонников Niletto. – Тем, кто ждет поверхностные треки, предлагаю пропустить этот альбом, чтобы не портить для себя впечатления от моей музыки. Да, не все треки сложны, но все песни связаны и имеют смысл.

Источник: InterMedia