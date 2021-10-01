Шоубиз

NILETTO отмечает юбилей: 5 фактов про артиста

Автор Эвелина Никанорова
NILETTO отмечает юбилей: 5 фактов про артиста
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1 октября рэпер NILETTO отмечает свой юбилей. Артисту исполнилось 30 лет. В прошлом году, в свой день рождения он выпустил балладу «В мире людей». В нынешнем же году своих поклонников он решил порадовать целым альбомом.

В честь праздника RUSRADIO LT подготовило несколько малоизвестных фактов о Даниле.

1. Вдохновлялся творчеством Димы Билана

Не многие знают, но в своей юности Данил Прыткин, он же Niletto, вдохновлялся разной музыки: от Димы Билана до Фрэнка Синатры.

«Смотрел и слушал, как выступает Дима Билан. Вот он стоит с микрофоном на сцене, и у него так здорово получается, и думаю: а ведь и я так смогу, когда вырасту!» — вспоминал певец в интервью.  

2. Первая татуировка – в 20 лет

NILETTO – один из самым татуированных артистов российской поп-музыки. Правда, почти все татуировки на теле Данилы – временные, за исключением снежинки с надписью на шее и тату на кисти правой руки. 

«Татуировки появились уже после школы, лет в 20. А вот ярко одеваться начал уже в старших классах. После того как начал заниматься танцами, у меня появились цветные кроссовки, вещи, которые ты можешь позволить себе, когда у тебя нет каких-то комплексов», — делился в одном из своих интервью NILETTO.

3. Со стилем все в порядке

Данил – не из тех артистов, кто тратит баснословные деньги на брендовые вещи. Niletto предпочитает одеваться в секонд-хэнде. Особенно артист любит яркие спортивные штаны и олдскульные кофты, которые точно не достанешь в обычном магазине.

4. Оказывается, Данил Прыткин – еще и актер

В 2017 году NILETTO вместе с другом снялся в картине «Бойцовский клуб». Картина вышла в прокат только в марте 2019-го. 

5. История «Любимки»

Несмотря на то, что хит «Любимка» вышел в 2019 году, трек до сих пор радует многих поклонников творчества артиста. При релизе многие подумали, что эта песня — посвящение конкретной девушке, но сам исполнитель утверждает: композиция просто о любви. По словам Данилы, на написание стихов и мелодии его вдохновил старый детский мультфильм про крокодила Гену и Чебурашку. Кстати, изначально трек назывался именно «Гена».

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