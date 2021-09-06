Музыкальная новинка

Niletto представил новый сингл и промо-клип «Подойди»

Автор Эвелина Никанорова
Niletto представил новый сингл и промо-клип «Подойди»

Niletto представил новый сингл и промо-клип «Подойди».

Новый меланхоличный трек «Подойди» посвящен расставанию, когда лирическая героиня плачет, а герой советует ей бежать от него куда подальше.

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