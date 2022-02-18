Музыкальная новинка

Niletto сделал «Криолит» из холода и грустных эмоций

Автор Эвелина Никанорова
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Niletto выпутил в свет альбом «Криолит». В пластинку  вошло 11 треков.

– По сути, альбом о простом, о простых чувствах, – рассказал Niletto в интервью «ТНТ Music». – В основном это любовь. Также присутствуют эмоции, которые человек ощущает на пути к цели, к успеху. Мы пришли к какому-то успеху два с половиной года назад и об этом, в принципе, никаких мыслей не высказывали. Эти мысли здесь тоже есть. Очень много откровений.

По словам музыканта, у него получился очень атмосферный альбом.

– Минимум танцевальных треков, больше холода, грустных эмоций, – говорит Niletto. – Есть фразы, которые дети не поймут. Все мысли там взрослые, немножко меланхоличные. Я сам по себе такой человек, который любит грустную музыку. Всегда писал лиричные песни.

В дополнение к аудиоальбому «Криолит» Niletto собирается выпустить видеоальбом.

– На каждый трек будет видео, и они все будут собраны в одно, – пояснил музыкант. – Поэтому трек-лист альбома составлен исходя из видеоконцепта, который я себе представлял в голове.

Источник: InterMedia

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