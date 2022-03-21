Нюша переехала в Дубай

– Он работает в основном за границей, он очень много уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам совместить, где находиться, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко и всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города, которые, конечно же, удобные, — это Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае. Теперь я буду проводить здесь достаточно много времени, — отметила Нюша.