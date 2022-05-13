Ночь музеев: интересные мероприятия и экспозиции в необычное время суток

В стране начинаются мероприятия Ночи музеев. Участие в акции принимают 120 музеев и их филиалов по всей Литве, а также библиотеки, университеты и кинотеатры.

Ночь музеев проводится ежегодно с 2005 года. Это мероприятие устраивается в ближайшие к Международному дню музеев выходные. А сам День музеев отмечается 18 мая.

Главная цель Ночи музеев, как нетрудно догадаться, – пригласить людей приходить в музеи. Заинтересовать посетителей выставками и экспозициями. Показать их в необычном освещении и в неожиданное время суток – в часы, когда музеи обычно бывают закрыты.

В этом году Ночь музеев в Литве проводится 13 – 14 мая. Поздним вечером, ночью или утром посетить выставки, экспозиции, лекции и просмотры фильмов приглашают не только крупные города. Мероприятия пройдут в 40 городах и городках страны.

К примеру, в Шилутском музее Хьюго Шоя состоится ночь музыкальных ритмов и кинофильмов. А в Музее борьбы за свободу в Лаздияй – мобильная эдукация «Найди свободу». Каунасский городской музей проводит игру по ориентированию на велосипедах. Паланга предупреждает, что культурная ночь может быть не только странной, но и страшной. А кое-где могут даже водиться призраки. На Кафедральной площади столицы появятся морские контейнеры Музея климата. В них можно будет буквально своими руками почувствовать опасности, грозящие земле, и поучиться решать экологические проблемы.

Все мероприятия Ночи музеев проводятся бесплатно. Этой ночью откроют свои двери для посетителей и многие музеи Европы.

Остается определиться с тем, в каком городе и какой тематики музей вам хотелось бы посетить.

Полный список всех мероприятий Ночи музеев в разных городах Литвы – на страницах проекта: muziejunaktis.lt/renginiai