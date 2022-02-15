«Ногу свело», Бурито и «Северный флот» спели песни «Слота»

Состоялась премьера сборника «Слот XX Tribute». Трибьют приурочен к двадцатилетию группы «Слот», которое отмечается в 2022 году.

Представлять каверы на свои песни коллектив начал с октября прошлого года. Еженедельно по пятницам выходил один трек. В трибьют вошли 24 версии песен группы в исполнении как рок-групп («Эпидемия», «Ногу свело», «Северный флот», «Гудтаймс», «Йорш», 7000$, «Смех», «План Ломоносова», Евгения Маргулиса), так и представителей других жанров – Григория Лепса, «Винтажа» и Бурито. Релиз осуществил лейбл М2БА.

Источник: InterMedia