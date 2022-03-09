Noize MC опубликовал песню, чтобы Вы не чувствовали себя одиноко

«Эта песня называется «Вуду». Я сочинил её летом 2021 года и выпустил в составе альбома «Выход в город» 17 декабря. Это песня о том, что мы всегда наносим урон, в первую очередь, сами себе, когда причиняем боль своим родным, близким, соседям, друзьям, любимым. О том, как сложно найти общий язык и услышать друг друга в процессе конфликта. О стравливании, оболванивании и разрыве отношений. Зачем нужна эта прошлогодняя песня здесь и сейчас? Как и любая другая песня в любой другой момент времени — для того, чтобы кто-то, узнающий в ней себя, почувствовал, что не одинок. Я знаю, что такие, как я, — в меньшинстве. Одни ненавидят нас за то, что мы не в силах остановить то самое «большинство», другие — за то, что мы не хотим с ним слиться. Но мы через всё это пройдём и сохраним в себе людей. Мы будем жить по совести и растить детей в любви. И ничья ненависть ничего не сможет с этим сделать» – написалNoize MC в Инстаграме