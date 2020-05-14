Listen to «Номер телефона единой линии помощи бизнесу — 1824» on Spreaker.

Единая линия помощи бизнесу в день получает примерно по 200 звонков.

Большая часть вопросов связана с возможностями бизнеса приспособиться к ситуации либо с получением финансовой поддержки государства.

Информацию и консультации по общему номеру 1824 представителям бизнеса, пострадавшим от карантина, начали предоставлять неделю назад.

Данная линия объединяет основные ведомства, консультирующие предпринимателей, — Versli Lietuva, INVEGA, налоговую и трудовую инспекции, а также Службу занятости.