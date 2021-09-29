Covid-19

Ношение масок снова становится обязательным

Автор Анжелика Орлёнок
Ношение масок снова становится обязательным
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Правительство приняло решение обойтись без объявления карантина. При этом с пятницы ношение масок в закрытых помещениях снова становится обязательным. 

Юридически для принятия такого решения оказалось достаточно режима чрезвычайной ситуации, поэтому карантин вводить не пришлось. Маски придется носить всем — и людям с «паспортом возможностей», и тем, у кого его нет. С 1 октября надевать маску надо будет в магазинах и в других помещениях, где предоставляются услуги, проходят мероприятия.

Кроме того, работать с 1 октября при возможности рекомендуется в удаленном режиме.

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