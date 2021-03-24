Нотариусы смогут подтверждать сделки удаленно

Сейм Литвы принял поправки к Закону о нотариате, которыми разрешено совершать нотариальные действия удаленно.

Нотариусы вправе совершать все нотариальные действия удаленно, за исключением тех, которые по своей сути невозможно или сложно совершить дистанционно.

Это могут быть, например, утверждение завещаний, принятие личного завещания на хранение и другие. В любом случае, порядок работы будет регламентировать сам нотариус.

Ожидается, что поправки вступят в силу в июле.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.