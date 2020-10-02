Listen to «Отдых в Литве. Новая карта страны для любителей гастрономического туризма» on Spreaker.

Агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje представило новую карту, с которой можно путешествовать по нашей стране.

Сегодняшняя история — тоже для любителей гастрономического туризма. Называется новый туристический гид “Карта вкусов Литвы”.

Для того чтобы определить т.н. гастрономическую идентичность страны и представить ее иностранным туристам, понадобилось провести определенную работу. Летом было объявлено голосование, в котором приняли участие эксперты и 10 тысяч наших сограждан. На основании их мнения и было составлено национальное меню, а на интерактивную карту попали более 100 ресторанов, баров и кафе страны. В итоге летом было выбрано 15 литовских блюд, которые у голосовавших ассоциируются с нашей национальной кухней. Из самых популярных литовских блюд получилось трехдневное меню, в которое входят суп, закуски, основное блюдо, десерт и напиток.

В первый день путешествия предлагается отведать холодный борщ, жареный хлеб, цеппелины, а на десерт заказать шакотис и квас.

Во второй — согреться супом из квашеной капусты, попробовать жемайтийскую закуску — кастинис с картошкой, а также кугелис, яблочный сыр и литовское пиво.

А на третий день, в завершение гастрономического путешествия — грибной суп, сельдь с картошкой, голубцы и сладкое — тингинис и бокал медовухи.

Рестораны, которые могут предложить меню одного или всех трех дней, теперь будут отмечаться наклейкой с национальным меню, поэтому любители литовской кухни и зарубежные туристы легко смогут найти место, где можно отведать блюда, выбранные в ходе голосования.

Такую маркировку получили 107 предприятий общественного питания по всей Литве. Эти заведения включены в интерактивную карту, которая становится своеобразной визитной карточкой национальной литовской кухни.

Остается пожелать вам отличных выходных и новых путешествий в поиске знакомых с детства вкусов.