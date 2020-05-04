Новая услуга Департамента миграции — получение паспорта в тот же день

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С сегодняшнего дня в столичном отделении Департамента миграции Литвы (ул. Наугардуко, 100) паспорт можно будет получить в тот же день, когда он и был заказан.

Правда, в таком срочном случае заявление необходимо подать до полудня.

Стоимость услуги составляет 190 евро.

Напомним, что ранее паспорт в срочном порядке можно было оформить в течение одного рабочего дня.