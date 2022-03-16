Новинка на улицах Вильнюса – электромобили с вакуумным насосом

На улицах Вильнюса появилась новинка. На уборку улиц вышли машины с вакуумным насосом. Эти новые современные машины убирают скопившийся песок, мусор и мелкие камешки, которыми зимой посыпают улицы и тротуары.

Все шесть городских компаний, отвечающих за уборку улиц, ведут работы по заранее намеченным маршрутам. На сегодняшний день в городе работает 12 машин с функцией вакуумной уборки, 35 тракторов, более 80 мотоблоков и другая техника. А когда прекратятся резкие дневные/ночные перепады температур, уборочной техники на улицах столицы станет в два раза больше.

Каждый житель Вильнюса может узнать, кто отвечает за чистоту территории, на которой он проживает: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers

О неубранных дорожках, а также об участках проезжей части возле обочин или во дворах можно сообщить в свое староство (сянюнию) или по короткому телефону 1664.

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