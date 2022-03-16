Дороги

Новинка на улицах Вильнюса – электромобили с вакуумным насосом

Автор R RADIO LT

На улицах Вильнюса появилась новинка. На уборку улиц вышли машины с вакуумным насосом. Эти новые современные машины убирают скопившийся песок, мусор и мелкие камешки, которыми зимой посыпают улицы и тротуары. 

Новинка на улицах Вильнюса &#8211; электромобили с вакуумным насосом

Фото Саулюса Жюры

Все шесть городских компаний, отвечающих за уборку улиц, ведут работы по заранее намеченным маршрутам. На сегодняшний день в городе работает 12 машин с функцией вакуумной уборки, 35 тракторов, более 80 мотоблоков и другая техника. А когда прекратятся резкие дневные/ночные перепады температур, уборочной техники на улицах столицы станет в два раза больше.

Каждый житель Вильнюса может узнать, кто отвечает за чистоту территории, на которой он проживает: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers

О неубранных дорожках, а также об участках проезжей части возле обочин или во дворах можно сообщить в свое староство (сянюнию) или по короткому телефону 1664.
Новинка на улицах Вильнюса &#8211; электромобили с вакуумным насосом

Фото Саулюса Жюры

Источник

Метки:

Актуальные новости

«Регитра»: какие изменения ждут будущих водителей с 1 марта

«Регитра»: какие изменения ждут будущих водителей с 1 марта

Автор R RADIO LT
На дорогах страны появится BMW &#8211; «гроза нарушителей» ПДД

На дорогах страны появится BMW – «гроза нарушителей» ПДД

Автор Анжелика Орлёнок
Кому жаловаться на ямы на вильнюсских дорогах?

Кому жаловаться на ямы на вильнюсских дорогах?

Автор Анжелика Орлёнок
В Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта

В Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта

Автор R RADIO LT
Нарушение Правил дорожного движения обойдется дорого

Нарушение Правил дорожного движения обойдется дорого

Автор R RADIO LT
Рынок подержанных автомобилей &#8211; 2021. 5 интересных фактов

Рынок подержанных автомобилей – 2021. 5 интересных фактов

Автор Анжелика Орлёнок
В феврале полиция будет проводить рейды на дорогах страны

В феврале полиция будет проводить рейды на дорогах страны

Автор Анжелика Орлёнок
Автомобиль застрял в снегу. К кому обратиться?

Автомобиль застрял в снегу. К кому обратиться?

Автор Евгений Русаков
Что делать, если вы закрыли машину и оставили ключи внутри?

Что делать, если вы закрыли машину и оставили ключи внутри?

Автор Евгений Русаков