Новое правительство, правила карантина и список стран, пораженных коронавирусом

Сегодня – день серьезных изменений в жизни нашей страны. Правительство приняло решение ужесточить карантин и продлить его до конца года.

Главное, что касается каждого из нас:

со среды будут запрещены встречи более чем двумя семьями или домашними хозяйствами.

покидать место жительства будет рекомендовано только в том случае, если это вызвано серьезной необходимостью.

старшеклассники продолжат обучение дистанционно, в детсады можно будет отправлять детей только в случае, если у родителей нет другой альтернативы, а младшие школьники со следующего понедельника отправятся на каникулы.

Главная политическая новость страны

Президент Гитанас Науседа подтвердил список правительства, предложенный избранным премьером Ингридой Шимоните. На минувшей неделе было отклонено две кандидатуры. После того, как Ингрида Шимоните предложила вместо них других лиц, президент утвердил полный список нового кабинета министров. Правительство сможет начать свою работу после того, как его программа будет утверждена Сеймом Литвы. Членам парламента программа будет представлена уже завтра.

Что касается зарубежных поездок

В списке стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, который вступает в силу с сегодняшнего дня, внесена Польша и вычеркнуты Словакия, Словения, Мальта и Шотландия.

В зависимости от заболеваемости и некоторых других показателей, страны делятся на зеленую, желтую, красную и серую зоны. И поэтому когда наша страна попадает в красную зону, для нас считаются затронутыми коронавирусом только государства из серой зоны.

На данный момент это, кроме Польши, – Северная Ирландия, Лихтенштейн, Швейцария, а также все третьи страны.

В серую зону попадают страны, которые не предоставляют данные в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний или которые проводят недостаточное количество тестов. Серая зона включает также все третьи страны – то есть те, которые не входят в Европейскую экономическую зону.

Люди, которые прибывают из этих стран или путешествуют через них транзитом, считаются контактировавшими с COVID-19 и им положена 10-дневная изоляция или предъявление отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до прибытия в Литву.

Всю более подробную информацию о перемещениях за рубеж и возвращении в Литву можно найти на странице Министерства здравоохранения.