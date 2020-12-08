Новости

Новое правительство представило Сейму свою программу

Автор RUSRADIO LT 11

Назначенный премьер Литвы Ингрида Шимоните представила Сейму программу нового, 18-го правительства.

Свою программу правительство начинает с сектора образования. Планируется также улучшить положение одиноких пенсионеров и снизить уровень риска бедности. За четыре года планируется отменить все налоговые льготы для использования ископаемого топлива. Намечается также поощрять волну реновации – ежегодно реновировать 1000 многоквартирных домов. 

После утверждения программы правительства в Сейме ее рассмотрят парламентские фракции и комитеты. Затем Сейм вновь утвердит программу, и новые министры дадут присягу. По существующим законам, если Сейм два раза подряд не утвердит программу правительства, оно должно уйти в отставку.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

Метки:

Актуальные новости

Какие пособия остаются, а какие отменяются?

Автор RUSRADIO LT

На улицах городов зажглись елки. Можно их покупать уже и домой

Автор Анжелика Орлёнок

Растет площадь, на которой объявлен карантин

Автор RUSRADIO LT

В Великобритании открылся первый парк отдыха для ежей

Автор Эвелина Никанорова

Правительство пополнило список муниципалитетов, в которых вводится карантин

Автор RUSRADIO LT

Центр общественного здоровья открыл временный телефонный центр

Автор RUSRADIO LT

Новые возможные ограничения

Автор RUSRADIO LT

Приложение «Голос транспорта» – в помощь слабовидящим

Автор Эвелина Никанорова

В ожидании карантина…

Автор RUSRADIO LT