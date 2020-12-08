Новое правительство представило Сейму свою программу

Назначенный премьер Литвы Ингрида Шимоните представила Сейму программу нового, 18-го правительства.

Свою программу правительство начинает с сектора образования. Планируется также улучшить положение одиноких пенсионеров и снизить уровень риска бедности. За четыре года планируется отменить все налоговые льготы для использования ископаемого топлива. Намечается также поощрять волну реновации – ежегодно реновировать 1000 многоквартирных домов.

После утверждения программы правительства в Сейме ее рассмотрят парламентские фракции и комитеты. Затем Сейм вновь утвердит программу, и новые министры дадут присягу. По существующим законам, если Сейм два раза подряд не утвердит программу правительства, оно должно уйти в отставку.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.