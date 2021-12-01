Стипендии учителям, «Солнце и море» в таксопарке и другие новости

Минобразования планирует выплачивать повышенные стипендии будущим учителям. В Литву приедет опера-перформанс «Солнце и море», которую покажут в таксопарке. Об этих и других новостях читайте ниже.
Правительство предлагает продлить режим чрезвычайного положения, связанный с мигрантами, и ввести его также на границе с Польшей. Этот вопрос Кабинет министров планирует решить в пятницу, а далее он будет обсуждаться в Сейме.
Для того чтобы привлечь в школы больше молодых учителей, Минобразования планирует выплачивать более высокие стипендии будущим учителям. Но при условии, что они обязуются после окончания ВУЗа определенный срок проработать в школе. Кроме того, отныне учителем сможет стать любой человек с высшим образованием, даже если у него пока нет педагогического образования.
Министерство социальной защиты и труда Литвы намерено повысить до 15–16 тыс. квоты на льготное трудоустройство водителей из третьих стран.
Отопление в этом сезоне подорожало, и сложнее всего приходится жителям столицы. Чтобы облегчить финансовую нагрузку, АО Vilniaus šilumos tinklai («Вильнюсские теплосети») совместно со столичным самоуправлением решили, при необходимости, фиксировать рост счетов до 35% и отложить оставшуюся часть платежей. Это означает, что вильнюсцы, которые решат воспользоваться этой возможностью, будут платить за отопление и горячую воду только на 35% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оставшаяся сумма будет выплачиваться постепенно.
У Литвы остался год на решение проблемы уличных туалетов. Если к 2023 году 98% жителей агломерации с численностью населения свыше 2 тысяч человек не будут подключены к центральной канализации, Литве грозят штрафы от Еврокомиссии.
Мошенники вновь атакуют людей смс-сообщениями о якобы заблокированных личных счетах. Об этом предупреждают эксперты банка Swedbank. В таких сообщениях мошенники призывают человека перейти по ссылке и ввести свои личные данные и коды. Специалисты банка призывают граждан не терять бдительности, игнорировать подобные смс и ни в коем случае не предоставлять личную информацию. О попытках такого мошенничества следует сообщать в полицию.
Принципы расчета конкурсных баллов для поступающих в университеты и колледжи в следующем году остаются такими же, как и в этом году. Единственное нововведение – это обязательный экзамен на богословские программы. При этом в 2022 году абитуриенты, претендующие на бесплатные места, должны будут сдать не менее трех государственных экзаменов на аттестат зрелости. Это экзамены по литовскому языку и литературе, математике и один – по выбору. Исключение составляют факультеты искусств, где не требуется экзамен по математике.
С 1 декабря ученикам начальных классов в школах необходимо носить маски. О покупке масок должны позаботиться родители.
Для «паспорта возможностей» больше не годится тест на антиген. Необходимо сдать ПЦР-тест, его результат будет действовать 3 суток. Тесты на антиген больше не проводятся в мобильных пунктах, но перед ревакцинацией можно бесплатно сделать один тест на антитела. Кроме того, непривитые или непереболевшие ковидом работники отныне за тесты платят сами.
В Лентварисе открывают тоннель под железной дорогой.
Сегодня международный День борьбы со СПИДом. По данным специалистов, в Литве заболеваемость постепенно снижается.
Количество пользователей Netflix в Литве продолжает расти. В первой половине 2021-го в Литве было 65 тыс. пользователей.
Во вторник в столице официально поженились мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и архитектор Гильма Теодора Гилите.
Необычную литовскую оперу «Солнце и море», завоевавшую «Золотого льва», уже видели многие страны мира. Теперь её наконец увидит и Литва. Оперу-перформанс о солнечном дне на пляже можно будет посмотреть в Вильнюсском таксопарке с нескольких этажей серпантина 16-19 декабря.
Литовский национальный музей завершит Год татар открытием выставки исторической сокровищницы этого народа. Будет представлена коллекция уникальных рукописных книг – Корана, другие редкие экспонаты.
Команда знаменитых испанских художников Boa Mistura завершила огромную фреску на девятиэтажке в столице. Мурал «Сердце мирового океана» на доме по адресу ул. Sausio 13-osios, 7 площадью 300 кв. м художники посвятили проблемам Мирового океана.