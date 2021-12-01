Стипендии учителям, «Солнце и море» в таксопарке и другие новости

Принципы расчета конкурсных баллов для поступающих в университеты и колледжи в следующем году остаются такими же, как и в этом году. Единственное нововведение – это обязательный экзамен на богословские программы. При этом в 2022 году абитуриенты, претендующие на бесплатные места, должны будут сдать не менее трех государственных экзаменов на аттестат зрелости. Это экзамены по литовскому языку и литературе, математике и один – по выбору. Исключение составляют факультеты искусств, где не требуется экзамен по математике.