Город, который надо посетить в 2022 г., праздничный караван в Тракае и другие новости

Портал Time Out включил Каунас в список городов, которые стоит посетить в следующем году. А жители и гости Тракая завтра могут включиться в праздничный караван. Об этих и других новостях читайте ниже.
Большинство городов и городков страны сегодня вечером зажгут рождественские елки. Завтра вечером вторая ёлка столицы засияет и на Ратушной площади.
Портал Time Out опубликовал список шестнадцати городов Европы, которые стоит посетить в 2022 году. В списке оказался и Каунас. Приезжать сюда портал рекомендует с 22 января, когда начнутся мероприятия Культурной столицы Европы.
Президент Гитанас Науседа подписал поправки к Закону, которые увеличивают необлагаемый налогом доход (NPD) с 400 до 460 евро с 1 января 2022 года.
В 2022 году сигареты в Литве снова подорожают. Пачка сигарет вырастет в цене на 17 центов, а изделия из нагреваемого табака – на 27 центов.
Литовские предприниматели не могут растаможить свои товары в Китае, так как последний с декабря вычеркнул Литву из таможенной системы этой страны. Министерство экономики выясняет ситуацию и обещает бизнесу помощь.
Сегодня отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями. В честь этого дня с 12 до 19 часов в Старом городе Вильнюса можно увидеть 6 скульптур, которые посвящены таким людям.
За время пандемии физическая активность жителей страны не снизилась, а повысилась. Зарядкой или спортом занимаются две трети участников опроса.
Закончилась кампания «Лосось 2021». За полтора месяца акции сотрудники Департамента охраны окружающей среды выявили 182 нарушения.
Представители природоохраны отмечают, что пока нет большого снежного покрова, дикие животные могут есть естественную пищу. Поэтому важно, чтобы люди не кормили диких птиц и животных.
Минздрав сообщил об объявлении конкурса проектов телефонного центра по психологическим кризисным ситуациям.
В Вильнюсе построят школу в Байорай и два детских сада – в Пашилайчяй и Перкункемисе.
В Паневежисе официально открыли улицу Шяурине – один из главных стратегических объектов города. Работы проводились с 2019 года. Теперь из северной части Паневежиса можно попасть в западную, не проезжая через центр города.
За неделю распродаж жители Литвы потратили десятки миллионов евро, сообщает LNK. Большинство людей покупали компьютерную технику, предметы интерьера, парфюмерию, игрушки.
Весной следующего года на территории Клайпедского замка планируется начать восстановление Большой башни. Разрешение на это уже получено.
Мошенники протянули руки и в карманы фанатов британской мегазвезды Дуа Липа. В полицию уже поступают сообщения от жителей, обманутых перекупщиками билетов на ее концерт в Литве.
Завтра, 4 декабря, в 13.00 в доме-музее Марии и Юргиса Шлапялисов (ул. Пилес, 40) откроется выставка «Пушкины в гостях у Шлапялисов». Выставка познакомит с историей усадьбы Маркутье и уникальным витражом усадебной церкви.
Сегодня в Алитусе пройдёт церемония зажжения ёлки. Во время праздника состоится также открытие культурной столицы Литвы. Зрителям понадобится «паспорт возможностей».
Завтра, 4 декабря, в Тракае стартует Рождественский марафон. В 17:00 часов зажжётся ёлка возле Дворца культуры (понадобится «паспорт возможностей»). После этого праздничный караван отправится зажигать главную ёлку города на Смотровой площадке.
Каунасский Žalgiris в Евролиге одержал третью победу. Со счётом 72:68 он сломил сопротивление Baskonia.