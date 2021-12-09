«Потерянное и Найденное», распродажа в «Регитре» и другие новости

Завтра в честь Международного дня Lost&Found («Потерянное и Найденное») в Вильнюсе будут ждать своих хозяев транспортные «потеряшки». «Регитра» устроит рождественскую распродажу номерных знаков. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня открылась лыжная трасса на холме Лепкальне в Вильнюсе. Как и в прошлом году, количество посетителей на горе будет ограничиваться, поэтому билеты следует приобретать заранее. Уже работают пункт проката инвентаря, лыжная школа и кафе – все желающие попасть в помещения должны предъявить «паспорт возможностей».
В Литве разразился скандал. В среду литовская железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai сообщила, что в декабре «Беларуськалий» по-прежнему будет доставлять удобрения в Клайпедский порт через Литву, поскольку белорусская компания оплатила доставку этих грузов заранее. После того как в среду председатель Комитета Сейма по бюджетам и финансам Миколас Маяускас выразил удивление по поводу того, что предоплата была принята с учетом санкций, глава железнодорожной компании Мантас Бартушка заявил, что санкции на тот момент еще не вступили в силу, а авансовый платеж осуществили банки. Об этом были информированы министерства транспорта и иностранных дел. Главы обоих министерств заявили, что готовы уйти в отставку.
Некоторые жители Вильнюса уже получили счета за отопление в ноябре, цифры ошеломляют. Многим придется платить в два раза больше, чем за ноябрь 2020 года. В стою очередь, компания «Вильнюсские теплосети» напоминает, что все желающие могут зафиксировать увеличение счета на 35%, а остальную часть – отложить и оплатить позже. Вильнюсцев призывают также проверить, полагается ли им компенсация за отопление. Это можно сделать в системе spis.lt.
С 2022 года строительный сектор ждут перемены. У всех работников должен быть код, который можно получить через систему Фонда социального страхования. Код будет содержать имя и фамилию работника, дату социального страхования, код работодателя и название места работы. С помощью нового порядка Соцмин планирует снизить число нелегалов в строительном секторе.
Завтра, 10 декабря, по случаю Международного дня Lost&Found («Потерянное и Найденное») «Вильнюсский общественный транспорт» приглашает прийти и забрать «потеряшки» – забытые в автобусе или троллейбусе вещи. «Дед Мороз привезет эти вещи на троллейбусе в район Антакальнис (ул. Жолино, 15), будет ждать забывчивых пассажиров 10 декабря с 10 до 13 часов и угощать их кофе», – сообщает компания.
«Регитра» объявляет о рождественской распродаже автомобильных номерных знаков. 14 декабря с 17:00 на странице regitra.lt вы сможете выбрать понравившуюся комбинацию по гораздо более низкой цене, чем обычно. Вместо цены от 75 до 500 евро номера будут стоить 39,99.
В Вильнюсе появится еще пять новых радаров. Три из них – в «Жирмунайском треугольнике», один – на перекрёстке улицы Витауто Поцюно и проспекта Пилайтес, и еще один – на Неменчинском шоссе.
Исследование, проведенное по заказу Swedbank, показывает, что в этом году жители Литвы на рождественский стол и подарки планируют потратить в среднем около 180 евро. Согласно опросу, расходы на подарки в среднем составят около 111 евро. Праздничный стол обойдется примерно в 71 евро.
В Тельшяй сегодня шествием «Дорога памяти» почтили память жертв Холокоста.
Деятельность прекращает один из независимых поставщиков электроэнергии – Vilniaus elektra. Эту компанию уже успели выбрать около 2,5 тыс. клиентов.
Минздрав: уже можно регистрировать детей в возрасте от 5 лет для прививки от коронавируса. Министерство планирует, что вакцинация детей от 5 до 11 лет начнется 15-16 декабря.
17-летний представитель Литвы Валентин Голубаев стал победителем юношеского чемпионата мира по стоклеточным шашкам, который завершился в польском городе Шклярска-Поремба.
Большая рождественская Каунасская ярмарка состоится 11–12 декабря на арене Žalgiris. Там соберутся почти 200 различных производителей. Они представят рождественские подарки, одежду, аксессуары и многое-многое другое.
Вильнюс в этом году отказался от фейерверков в Новогоднюю ночь. Зато Каунас планирует запустить в Новый год фейерверки в семи местах. Но горожанам из-за пандемии всё же настоятельно рекомендуют не собираться компаниями и встречать Новый год дома.
Завтра, 10 декабря, зажгутся огни на ёлке в Лентварисе. Церемония состоится возле Дворца культуры Лентвариса в 19:00.
16 декабря c 13:00 до 17:00 час. в страну вернется традиционная акция «Принесите Рождество в свой дом». В этот день по всей стране лесники будут бесплатно раздавать еловые ветки и шишки на главных площадях городов, стоянках супермаркетов и т.д.