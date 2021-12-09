«Потерянное и Найденное», распродажа в «Регитре» и другие новости

В Литве разразился скандал. В среду литовская железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai сообщила, что в декабре «Беларуськалий» по-прежнему будет доставлять удобрения в Клайпедский порт через Литву, поскольку белорусская компания оплатила доставку этих грузов заранее. После того как в среду председатель Комитета Сейма по бюджетам и финансам Миколас Маяускас выразил удивление по поводу того, что предоплата была принята с учетом санкций, глава железнодорожной компании Мантас Бартушка заявил, что санкции на тот момент еще не вступили в силу, а авансовый платеж осуществили банки. Об этом были информированы министерства транспорта и иностранных дел. Главы обоих министерств заявили, что готовы уйти в отставку.