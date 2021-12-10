Клайпедская ёлка, проверка трезвости водителей и другие новости

Завтра состоится церемония зажжения Клайпедской ёлки. Полиция будет проводить проверку трезвости водителей. Об этих и других новостях читайте ниже.
Каунасский Žalgiris этим вечером ждет матч Евролиги с принципиальным соперником – Московским ЦСКА. Продано 11200 билетов.
Завтра, в субботу, состоится церемония зажжения Клайпедской ёлки. Напомним, в этом году Клайпедская ёлка будет небольшой и спрятана под куполом.
Жители Литвы сказали, кого хотели бы видеть на посту президента в 2024 году. Чаще всего респонденты упоминали нынешнего главу страны Гитанаса Науседу (16,9%). 8,1% назвали Саулюса Сквернялиса, 6,4% – Далю Грибаускайте. 5,9% отдают предпочтение председателю соцдемов Вилии Блинкявичюте. На пятом месте – Ингрида Шимоните (5,5%).
Премьер Ингрида Шимоните с официальным визитом отправилась в Молдову.
Глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявил о готовности покинуть пост, если так решит премьер. Заявление связано со скандалом из-за перевоза по железной дороге удобрений попавшей под санкции белорусской компании «Беларуськалий». Премьер подтвердила, что и министр транспорта тоже готов оставить свой пост. Своё решение Ингрида Шимоните озвучит в начале следующей недели.
Полиция объявляет график рейдов на декабрь. 14-17 декабря полиция уделит внимание использованию мобильных устройств во время вождения. 20-23 декабря – контролю за опасным и хулиганским вождением. 26-30 декабря будут проверять трезвость водителей.
Здание бывшего главпочтамта Клайпеды перейдёт на баланс Министерства культуры. Руководство города рассчитывает на то, что исторический дом-призрак реанимируют за счёт средств из фондов Евросоюза.
10 декабря по случаю Международного дня Lost&Found «Вильнюсский общественный транспорт» приглашает прийти и забрать забытые в автобусе или троллейбусе вещи. «Дед Мороз привезёт эти вещи на троллейбусе в район Антакальнис (ул. Жолино, 15), будет ждать забывчивых пассажиров 10 декабря с 10 до 13 часов и угощать их кофе», – сообщает компания.
Поликлиника Антакальниса расширяется – там открыт новый корпус.
Начиная со следующего года цены на общественный транспорт в Клайпеде поднимать не будут. Вместо этого предусмотрена льгота для пенсионеров. Годовой билет обойдётся им всего в десять евро. Окончательное решение ещё должен принять горсовет.
В воскресенье в центре столицы состоится 46-й «Рождественский забег». Основная дистанция «Рождественского забега 2021» – двенадцать километров. Это число символизирует двенадцать месяцев. В этом году те, кто решится на забег, смогут пробежать 12, 6 или 3 км.
Представлен анимационный фильм о музыке, звучащей во Дворце правителей.
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс с семьей нарядил Рождественскую ёлку. И она выше самого баскетболиста.