Дорогая корзина, селфи в Кельмесском районе и другие новости

Средняя корзина дешёвых продуктов стала дороже, чем год назад. Многие люди ездят делать селфи в Ужвентис Кельмесского района. Об этих и других новостях читайте ниже.
Президент Гитанас Науседа поздравил музейное сообщество со 100-летием создания Национального художественного музея им. М. К. Чюрлёниса.
Сейм Литвы утвердил бюджет на 2022 год. Бюджет дефицитный, однако запланированы более высокая минимальная зарплата и больше налоговых льгот для тех, кто зарабатывает меньше.
Исследование: жители Литвы назвали главный критерий покупок в Интернете – это самая низкая цена.
Предлагается до 2024 года отложить централизованную регистрацию учеников в школы. Новую систему поступлений должны были внедрить с 1 января 2022-го.
Средняя корзина самых дешёвых продуктов питания в декабре была на 2,19 евро (4%) дороже, чем год назад. Больше всего подорожали картофель, чёрный хлеб, подсолнечное масло, молоко, кофе, чай, свиная колбаса и корейка.
Соцмин обновляет Информационную систему социальной помощи семьям (SPIS). Планируется, что по завершении всех работ подавать заявки на социальную поддержку или оказание услуг станет гораздо проще. Работы будут проходить до середины 2023 г.
Паневежское самоуправление подготовило План стратегического развития города на следующие 7 лет. Муниципалитет приглашает горожан ознакомиться с этим планом и высказать свои пожелания. Заявки принимаются до 16 декабря.
Учёные Каунасского технического университета разработали материалы для солнечных батарей с очень высокой эффективностью.
В выходные состоялись первые праздничные путешествия по узкоколейке. В сопровождении весёлых гномов по маршруту Аникщяй – Трошкунай – Аникщяй пассажиры Рождественского поезда ездят прямо в гости к Каледу сенялису.
Спектакль режиссёра Оскараса Коршуноваса «Дядя Ваня» с каталонскими актёрами вошел в десятку лучших спектаклей года в Испании.
Церемония открытия Олимпиады 2024 года в Париже впервые пройдёт не на стадионе, а на реке Сена.
В Русдрамтеатре Литвы в ближайшие выходные – «Когда вырасту, стану…» Это интерактивный театрализованный концерт-игра для всей семьи о том, как важно правильно выбрать профессию.
Вчера в рамках Лиги Чемпионов ФИБА вильнюсский «Ритас» одолел немецкий «Ольденбург» со счётом 71:69.
Усадьба Раудондварис в Каунасском районе – это старинный парк, огни праздничных украшений, крытый каток для всех желающих и ледовые скульптуры.
В этом году пара из Ужвентиса (Кельмеский район) украсила свою усадьбу так, что фотографироваться туда приезжают люди из разных уголков Литвы.