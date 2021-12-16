Как писать адрес по-новому, ярмарка сеньоров и другие новости

В Литве меняется порядок написания адресов – индекс теперь обязателен. А в Висагинасе пройдет рождественская мини-ярмарка сеньоров. Об этих и других новостях читайте ниже.
Введение налога на автомобили в Литве откладывается на неопределенный срок. По словам министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, этот налог введут, только он может измениться.
У водителей будет больше времени для покупки новых аптечек – срок продлен до апреля.
Ограничения для лиц, не имеющих «паспорта возможностей», будут привязаны к больничному показателю – не более 300 занятых ковид-коек в день в течение недели.
Представительство Литвы в Китае временно будет работать удаленно. Напомним, Китай недавно выразил протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.
Минздрав обновил правила поведения на праздничный период. Из нового — рекомендация надевать не маски, а респираторы.
С начала этой недели в травмпункты страны попало рекордное количество человек: падения на льду, переломы и вывихи.
Столичный муниципалитет сообщил, что сбор за вывоз бытовых отходов в следующем году будет ниже, чем в 2021-м.
Природоохранники продолжают экологическую акцию «Лес». Инспекторы проверяют леса и точки продажи рождественских елок в Мариямпольском и Йонавском районах. В проверенных местах нарушений не обнаружено.
Вильнюсское самоуправление планирует купить арену Jeep за 3,6 млн евро. Ее планируют передать компании Active Vilnius, которая управляет в столице другими спортивными объектами. Компания сможет сдавать помещения в аренду, когда они не используются профессиональными спортивными клубами.
В Вильнюсе больше не придется платить за питание в детском саду, если ребенок болеет один или два дня. Такой порядок вступил в силу с декабря.
В Литве меняется порядок написания адресов. Теперь во время отправки посылки или письма вместе с адресом получателя должен быть указан почтовый индекс. Раньше индекс носил рекомендательный характер. Литовские почтовые индексы можно найти на сайте «Почты Литвы».
Сегодня проходит рождественская акция «Принеси Рождество в свой дом». Работники Гослесничества с 13.00 до 17.00 на площадях городов раздают еловые ветки и шишки.
Вильнюс и Бирштонас отказались от проведения салютов. Каунас, приморские города и Друскининкай от традиции не отказываются.
22-я Вильнюсская книжная ярмарка впервые пройдет в Вильнюсе, городе литературы ЮНЕСКО. Она состоится 24-27 февраля 2022 года.
Завтра, 17 декабря, с 13 до 16 часов в Висагинасе во дворике «Дома обществ» Центра социальных услуг (ул. Вильтес, 1) пройдет мини-ярмарка сеньоров «Под звездой Рождества». Обещаются сувениры, хорошая музыка, чай, сладости и отличное настроение.
В эти выходные, 18 декабря, на обновленной легкоатлетической арене в Паневежисе пройдет международный турнир по греко-римской борьбе. В нем планируют принять участие около 200 спортсменов из Литвы, Латвии, Израиля, Польши и Украины.