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Как писать адрес по-новому, ярмарка сеньоров и другие новости

Автор Анжелика Орлёнок
Как писать адрес по-новому, ярмарка сеньоров и другие новости
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В Литве меняется порядок написания адресов – индекс теперь обязателен. А в Висагинасе пройдет рождественская мини-ярмарка сеньоров. Об этих и других новостях читайте ниже.

Введение налога на автомобили в Литве откладывается на неопределенный срок. По словам министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, этот налог введут, только он может измениться.

У водителей будет больше времени для покупки новых аптечек – срок продлен до апреля.

Ограничения для лиц, не имеющих «паспорта возможностей», будут привязаны к больничному показателю – не более 300 занятых ковид-коек в день в течение недели.

Представительство Литвы в Китае временно будет работать удаленно. Напомним, Китай недавно выразил протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.

Минздрав обновил правила поведения на праздничный период. Из нового — рекомендация надевать не маски, а респираторы.

С начала этой недели в травмпункты страны попало рекордное количество человек: падения на льду, переломы и вывихи.

Столичный муниципалитет сообщил, что сбор за вывоз бытовых отходов в следующем году будет ниже, чем в 2021-м.

Природоохранники продолжают экологическую акцию «Лес». Инспекторы проверяют леса и точки продажи рождественских елок в Мариямпольском и Йонавском районах. В проверенных местах нарушений не обнаружено.

Вильнюсское самоуправление планирует купить арену Jeep за 3,6 млн евро. Ее планируют передать компании Active Vilnius, которая управляет в столице другими спортивными объектами. Компания сможет сдавать помещения в аренду, когда они не используются профессиональными спортивными клубами.

В Вильнюсе больше не придется платить за питание в детском саду, если ребенок болеет один или два дня. Такой порядок вступил в силу с декабря.

В Литве меняется порядок написания адресов. Теперь во время отправки посылки или письма вместе с адресом получателя должен быть указан почтовый индекс. Раньше индекс носил рекомендательный характер. Литовские почтовые индексы можно найти на сайте «Почты Литвы».

Сегодня проходит рождественская акция «Принеси Рождество в свой дом». Работники Гослесничества с 13.00 до 17.00 на площадях городов раздают еловые ветки и шишки.

Вильнюс и Бирштонас отказались от проведения салютов. Каунас, приморские города и Друскининкай от традиции не отказываются.

22-я Вильнюсская книжная ярмарка впервые пройдет в Вильнюсе, городе литературы ЮНЕСКО. Она состоится 24-27 февраля 2022 года.

Завтра, 17 декабря, с 13 до 16 часов в Висагинасе во дворике «Дома обществ» Центра социальных услуг (ул. Вильтес, 1) пройдет мини-ярмарка сеньоров «Под звездой Рождества». Обещаются сувениры, хорошая музыка, чай, сладости и отличное настроение.

В эти выходные, 18 декабря, на обновленной легкоатлетической арене в Паневежисе пройдет международный турнир по греко-римской борьбе. В нем планируют принять участие около 200 спортсменов из Литвы, Латвии, Израиля, Польши и Украины.

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