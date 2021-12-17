Будущее сквера Жемайтес, Рождественские ярмарки и другие новости

Архитектурная лаборатория Meninės Žemaitės skvero transformacijos представила проект реконструкции сквера Жемайтес в Вильнюсе. А в выходные в разных городах страны пройдут Рождественские ярмарки. Об этих и других новостях читайте ниже.
В воскресенье, 19 декабря, включится праздничное освещение на Вильнюсской телебашне.
C 2022 года Игналинская атомная электростанция будет покупать зеленую электроэнергию. По условиям заключенного договора она должна производиться только из возобновляемых источников электроэнергии.
Столичный отдел социальных выплат сообщил, когда можно получать назначенные пособия в банке или почтовом отделении. Отмечается, что в начале января платежи могут не соответствовать датам. Для удобства рекомендуется переводить пособия на личный счет в банке. Заявление можно подать через интернет , выслать по почте на адрес: Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius, или с «паспортом возможностей» прийти в Отдел обслуживания клиентов Вильнюсского самоуправления (пр. Конституцийос, 3, 1-й эт.).
Литовские хирурги создали инновацию, которая спасет жизни многим пациентам. Это искусственная стенка кровеносного сосуда, улучшающая приживание сосудистого протеза. Аналогов в мире пока не существует, ведутся тестирования этого изобретения.
В связи со строительством магистрального коллектора сточных вод меняется организация движения на ул. Укмергес в сторону Пашилайчяй и под виадуком на ул. Озо. Планируется, что работы продлятся до 20 августа 2022 г.
Действующий в Литве специализированный Revolut Bank финансовой платформы Revolut получил банковскую лицензию. Об этом сообщили Центробанк Литвы и сама компания.
Стало известно о будущем сквера Жемайтес, который находится рядом с пр. Гедиминаса в Вильнюсе. Архитектурная лаборатория Meninės Žemaitės skvero transformacijos представила проект реконструкции сквера.
Любимый горожанами и гостями города Вильнюсский фестиваль света в этот раз переносить не планируется. Он начнется 25 января в честь 699-го дня рождения столицы, и продлится до 29 января.
Данас Рапшис стал вице-чемпионом мира в соревнованиях по плаванию свободным стилем (400 м). Таким образом он заработал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.
Рута Мейлутите на чемпионате Литвы по плаванию на короткой воде завоевала две медали – золото и серебро.
В Висагинасе сегодня, 17 декабря, с 16:00 до 20:00 на пл. Сантарвес возле праздничной елочки проводится Рождественский фестиваль местной продукции. А самых маленьких гостей ждут Каледу сенялис и его веселая команда.
В наступающие выходные, 18 и 19 декабря, в Арене Avia Solutions Group будет проходить Столичная Рождественская ярмарка с товарами местных авторов. Вход на ярмарку свободный. Часы работы: суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье – с 10:00 до 17:00.
В каждом населенном пункте Нерингского самоуправления уже зажглись оригинальные и особенные рождественские ели. Муниципалитет приглашает всех желающих проехаться по Куршской косе и оценить зеленых красавиц.
18-19 декабря в Švyturio arena пройдет «Большая рождественская ярмарка Клайпеды».
18 и 19 декабря Русдрамтеатр приглашает юных зрителей на премьеру концерта-игры «Когда вырасту, стану…». Зрители не только «встретятся» с представителями разных профессий, но и сами смогут побыть космонавтами, строителями, поварами и пожарными.