Будущее сквера Жемайтес, Рождественские ярмарки и другие новости

Столичный отдел социальных выплат сообщил, когда можно получать назначенные пособия в банке или почтовом отделении. Отмечается, что в начале января платежи могут не соответствовать датам. Для удобства рекомендуется переводить пособия на личный счет в банке. Заявление можно подать через интернет , выслать по почте на адрес: Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius, или с «паспортом возможностей» прийти в Отдел обслуживания клиентов Вильнюсского самоуправления (пр. Конституцийос, 3, 1-й эт.).