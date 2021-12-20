Огни Вильнюсской телебашни, Ярмарка подарков и другие новости

Загорелись праздничные огни на Вильнюсской телебашне. А завтра откроется Рождественская Ярмарка подарков последней минуты. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня, 20 декабря, в 18:00 в Кедайняй открывается Ледовая арена. К церемонии открытия подготовили показательную программу учащиеся Каунасской школы фигурного катания.
В воскресенье на Вильнюсской телебашне включились праздничные огни. Башня будет освещаться ежедневно с 16 часов вечера до 8 часов утра весь праздничный период, до 6 января.
Опрос: каждый второй житель Литвы потратит на рождественские подарки больше 100 евро, каждый пятый собирается сделать подарок своими руками.
С 20 декабря к числу стран, поражённых коронавирусом, причислены острова Тенерифе, Фуэртевентура и Гран-Канария, а также Французская Гвиана. Из красной зоны в жёлтую перешла Румыния.
Флаг с башни Гедиминаса в 2021 году будет передан на хранение Вильнюсской гимназии Laisvės. Передача флага одной из литовских школ – традиция, которая продолжается с 2005 года.
Для пенсионеров Вильнюсского района проезд на общественном транспорте в 2022 году обойдётся дешевле. С 1 февраля следующего года люди пенсионного возраста будут платить за билеты на общественный (пригородный) транспорт полцены. А люди в возрасте 80 лет и старше смогут ездить бесплатно.
Увидеть новогодний салют жители Клайпеды смогут, остановившись в любом месте Старого города. Поскольку площади Театро и Атгимимо объявлены зонами, свободными от пиротехники, зажигать салюты будут у Клайпедского замка.
Страны ЕС планируют ограничить срок действия ковид-сертификатов девятью месяцами. Срок будет отсчитываться с момента введения второй дозы (или единственной дозы препарата Johnson & Johnson). Если решение будет принято, многим жителям ЕС для путешествий следующим летом придётся ревакцинироваться.
Служба занятости составила список профессий на 2022 год, где перечислены специальности, в которых наиболее остро не хватает работников. Актуально для иностранцев – можно получить разрешение на работу в упрощённом порядке.
Муниципалитет Ширвинтоса собирается в ближайшее время ввести специальную карту скидок для местных жителей.
В течение следующих двух лет более половины жителей Вильнюса и Каунаса в возрасте от 25 до 50 лет рассматривают возможность покупки нового жилья. Данные опроса показывают, что большинство – 36% респондентов – планируют приобрести жильё в следующем году, еще 22% – в двухлетней перспективе.
В компании Vilniaus vandenys придумали новую инициативу. Детей в школах и садах научат ответственно относиться к питьевой воде и сточным водам. В интерактивной программе детям расскажут, как вода попадает в дома, как она фильтруется и т.д.
Ремонт каунасской Рождественской ёлки после пожара обошелся в 26 тыс. евро. Напомним, что 39-летний подозреваемый подъехал к ёлке на авто с норвежскими номерами, облил её горючей жидкостью, поджёг и уехал. Полиция быстро нашла подозреваемого. Он был трезвым, но вёл себя странно, поэтому мужчину передали в руки врачей.
В Жемайтийском национальном парке укрепили и привели в порядок ценный памятник природы – Ведьмовский ясень. Это самый толстый ясень в Литве. Окружность его ствола – 7,30 м, высота – около 32 м, а площадь кроны – около 100 кв. м.
Познавательная тропа Мейронай в Аукштайтийском национальном парке сейчас реконструируется, поэтому посещать её не рекомендуется. Тропа протяженностью 3,5 км находится между деревнями Палуше и Мейронай, возле озера Лушяй.
В Каунасе осуществляется уникальный проект. По Лайсвес аллее и парку Ажуолинас экскурсии проводят люди с нарушением зрения. Зрячим надеваются специальные очки, а путь указывает незрячий человек, описывающий окружающую среду при помощи своих ощущений.
Сад скульптурных инсталляций «2123» появился на стыке столичных районов Расу, Маркучяй и Ужупис. Он находится на перекрёстке улиц Витебско и Друёс.
Мажейкяйский микрорайон впервые соединила со Старым городом Рождественская аллея, украшенная декорациями. Начала работать и Рождественская ярмарка, которая до 23 декабря будет радовать гостей подарками, концертами и угощениями.
21, 22 и 23 декабря в Loftas пройдёт Рождественская ярмарка подарков последней минуты Uptown Christmas. На ней будет представлено более 100 различных изделий от литовских художников, музыкантов и представителей других творческих специальностей.
В столице продолжаются бесплатные Рождественские экскурсии «Праздничные замки Вильнюса: истории и легенды». В программе – прогулка по территории Нижнего замка с рассказом о легендах и тайнах правителей. Необходима предварительная регистрация.
Палангский оркестр организовывает бесплатные Рождественские концерты. Один из них уже прошел в минувшие выходные. А 26 декабря в 13:00 Рождественская музыка в исполнении оркестра будет звучать в Палангском костёле Успения Пресвятой Богородицы.
С 25 декабря по 3 января с 16:00 до 24:00 на острове Кедайняйского городского парка будет демонстрироваться феерическая световая инсталляция Sapnų sala.