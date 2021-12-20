Огни Вильнюсской телебашни, Ярмарка подарков и другие новости

Для пенсионеров Вильнюсского района проезд на общественном транспорте в 2022 году обойдётся дешевле. С 1 февраля следующего года люди пенсионного возраста будут платить за билеты на общественный (пригородный) транспорт полцены. А люди в возрасте 80 лет и старше смогут ездить бесплатно.