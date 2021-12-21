Лабиринт ёлок, «олений СПА» и другие новости

В Рождественском городке Парка лабиринтов есть даже лабиринт ёлок. А около Кернаве на территории 8 га находится «олений СПА». Об этих и других новостях читайте ниже.
Исследование: жители Литвы реже всех в ЕС проверяют достоверность информации в Интернете – 11%. Больше всего проверяют достоверность информации в Нидерландах (45%), Люксембурге (41%) и Ирландии (39%).
Парк лабиринтов в Аникщяй приглашает посетителей в Рождественский городок. Это десятки тысяч разноцветных лампочек, карусели, Рождественский паровозик, лабиринт ёлок – и каток под открытым небом. Праздничный городок будет работать до 9 января.
Работники зоопарка в Каунасе решили выяснить у двух живущих там тигров, каким будет 2022-й год. Им положили три куска мяса, каждый из которых символизировал активный, спокойный или непредсказуемый год. Тигрица Каунасского зоопарка Норда подошла и, понюхав, выбрала один из кусков. По её прогнозам, 2022-й год будет спокойным.
За последнее десятилетие население Литвы сократилось почти на 233 тыс. жителей, свидетельствуют данные Департамента статистики. По состоянию на 1 января 2021 года в Литве проживали 2 млн 810 тыс. человек.
С 1 января вакцинация переедет из выставочного центра Litexpo в столичные поликлиники.
С 28 декабря работники, которые привились от COVID-19 больше 210 дней назад, должны либо привиться бустерной дозой, либо регулярно тестироваться. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Минздрав напоминает, что на вакцинацию можно зарегистрироваться на сайте koronastop.lt или по телефону 1808.
С 28 декабря будет изменён порядок онлайн-регистрации на экзамены по вождению. Отныне идентификация личности будет производиться через систему электронных госуслуг (e. valdžios vartai). Согласно пресс-релизу Regitra, это делается для того, чтобы создать равные условия и возможности регистрации на экзамены для всех.
Вильнюсцы открыли на территории 8 га около Кернаве «олений СПА». Там можно любоваться оленями и кормить их с рук.
На побережье Паланги будет возвращен отрестврированный пограничный обелиск, в прошлом году смытый с дюны. Сто лет назад около Бутинге им была помечена граница Литвы и Латвии.
Второй день Рождества – последнее воскресенье месяца. Посещение некоторых музеев Министерства культуры в этот день будет бесплатным.
В Мариямпольском Парке поэзии засверкала огнями аллея Рождественских ёлочек. Более 80 пушистых зелёных красавиц были украшены к празднику компаниями, организациями и жителями города.
Стало известно, что будущим летом, в первые выходные июля, на озере Лукстас в Варняй в 28-й раз пройдёт легендарный музыкальный фестиваль Bliuzo naktys.