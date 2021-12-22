Итоги конкурса витрин, Рождественская 3D-сказка и другие новости

Вильнюс подвёл итоги Рождественского конкурса витрин. А с 25 декабря на главную площадь столицы возвращается 3D-сказка. Об этих и других новостях читайте ниже.
Президент Гитанас Науседа подписал бюджет на 2022 год и соответствующие законы, принятые Сеймом на прошлой неделе. Как сообщалось ранее, бюджет 2022 года дефицитный, однако запланированы более высокая минимальная зарплата и больше налоговых льгот для тех, кто зарабатывает меньше. Денег на компенсации в случае объявления жесткого локдауна не предусмотрено.
Город-курорт Друскининкай создал уютную Рождественскую атмосферу: 20-метровая красавица-ёлка, украшенная светящейся короной, парк Рождественских ёлочек, звуки карильона, праздничный паровозик и много других сюрпризов.
Вильнюс подвёл итоги конкурса витрин, о котором мы уже рассказывали ранее. Было выбрано четыре самых ярких уголка в городе, которые создают рождественское настроение. По решению конкурсной комиссии, самым рождественским и оригинальным в этом году стал ресторан Balzac (ул. Савичяус, 7), занявший 1-е место. Второе место занял квартал Стиклю (ул. Стиклю, 7). Третье место – у кафе Augustas и Barbora Love Story Café (ул. Стиклю, 7). Таможенный департамент (ул. Якшто, 1) получил приз зрительских симпатий.
25 декабря в столицу возвращается традиционная Рождественская 3D-сказка. Она будет демонстрироваться на стене Кафедрального собора до 30 декабря. Начало сеансов в 16:40, 17:05, 18:15, 19:30, 20:05, 20:30, 21:00.
С 28 декабря «паспорт возможностей» не смогут получить те жители Литвы, которые не привились бустерной дозой, несмотря на то, что с момента вакцинации второй дозой прошло 7 месяцев. Те, кто привился по полной схеме, а затем переболел коронавирусом, 28 декабря должны будут обновить данные своего «паспорта возможностей». Для них ревакциация не предусмотрена.
С 28 декабря «паспорт возможностей» потребуется и детям в возрасте старше 12 лет 2 месяцев. Но это касается лишь тех мероприятий, которые не связаны с учебной и неформальной деятельностью. То есть, для посещения школ, кружков и спортивных секций «паспорт возможностей» не нужен.
Ассоциация Банков Литвы: за три квартала этого года мошенники выманили у населения более 8 миллионов евро — это вдвое больше, чем в прошлом году.
Клайпедских водителей призывают не загораживать новые полуподземные контейнеры для мусора.
23 декабря на ул. Вокечю, 13А, откроется виртуальная галерея Cyber Spot, где будут представлены десять работ литовских 3D-художников с использованием технологий дополненной реальности.
Установлен новый праздничный рекорд – на автомобиле Mercedes-Benz зажгли 2968 рождественских огоньков.