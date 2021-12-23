Новые банкоматы, Рождественские концерты и другие новости

Уже через полгода во многих местах страны появятся новые, «общие», банкоматы. А в праздничные дни в Клайпеде состоятся концерты Рождественских гимнов и карильона. Об этих и других новостях читайте ниже.
В воскресенье, второй день Рождества, – последний шанс увидеть легендарную Конституцию 1791 года бесплатно. Дворец правителей будет открыт с 10 до 16 часов.
В Вильнюсе до 15 января продлевается работа Центра вакцинации в LITEXPO. Центр вакцинации по-прежнему будет работать с 8:00 до 20:00 в рабочие дни и с 9:00 до 19:00 – в выходные. На Рождество Центр вакцинации работать не будет, а 1 января закроется раньше. В свою очередь, мобильные пункты и лаборатории, которые проводят ПЦР тесты на коронавирус, будут работать и в праздничные дни по своему обычному графику.
На заседании комиссии Сейма по вопросам здравоохранения главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене представила дополнительные меры по борьбе с пандемией. Они могут коснуться концертов и кинотеатров. «Во время мероприятий можно отказаться от определенных услуг, обязать носить респираторы или выбрать стратегию, требующую дополнительного тестирования при посещении мероприятий», – рассказала на встрече эпидемиолог.
С января в Клайпеде люди старше 70 лет за годовой билет на общественный транспорт будут платить лишь 10 евро. Кроме того, с середины февраля такой проездной будет действителен 12 месяцев с момента первой активации, т. е., с первой поездки в транспорте. Для пенсионеров Вильнюсского района тоже есть хорошие новости. С 1 февраля следующего года в Вильнюсском районе люди пенсионного возраста будут платить за билеты на общественный (пригородный) транспорт вполовину меньше. А люди в возрасте 80 лет и старше смогут ездить бесплатно.
К июлю следующего года в Литве появится еще 100 новых банкоматов. Об этом сообщает Литовская ассоциация банков. Это будут общие банкоматы нескольких банков Литвы, которые заключили соответствующее соглашение. А значит, обналичить деньги в таком банкомате можно будет на тех же условиях, что и в банкомате «своего» банка. Когда станет ясно, в каких местах появятся новые банкоматы, на сайте bankomatas.lt появится соответствующая карта.
Расширенная коллегия из семи судей Верховного суда Литвы решила, что отныне административная ответственность ждет только тех водителей, у которых в организме было не меньше 0,41 промилле. Новое разъяснение судьи представили, рассмотрев жалобу адвоката одного жителя Молетай, который на 6 месяцев был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, поскольку в его организме было 0,403 промилле.
Правительство не поддержало идею некоторых членов Сейма о повышении «детских денег».
Намеченный баскетбольный матч между «Жальгирисом» и миланской «Олимпиией» не состоится. Перед вылетом в Литву в рядах итальянской команды обнаружились сразу шесть положительных случаев COVID-19. В результате команда теперь не может покинуть страну и вынуждена отправиться на карантин.
В Вильнюсе установлены 34 видеокамеры рядом с мусорными контейнерами в тех местах, где чаще всего фиксируются нарушения утилизации. Нарушителям грозит штраф в размере до 600 евро.
В Висагинасе на площади Сантарвес украдена иллюминация главной городской елки, поэтому там горят не все праздничные огни. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Тех, кто видел нарушителей, просят обращаться в полицию.
Клайпедский горсовет утвердил новые цены на услуги Klaipėdos vanduo. С 1 февраля 2022 года цены на водоснабжение и очистку сточных вод для населения и компаний станут немного выше, а затраты на обслуживание приборов учёта снизятся.
28-29 декабря в Клайпеде состоится традиционный Фестиваль рождественских гимнов в исполнении церковных хоров Западной Литвы.
Морской музей выпустил книгу о повседневной жизни рыбаков на рубеже XIX-XX вв. В этой книге – интересные истории о людях, традициях, судоходстве, кулинарии и др. Презентация состоится 21 января 2022 г. в Клайпедской публичной библиотеке.
25 декабря в 16 часов во дворе Клайпедского музея часов (ул. Лиепу, 12) состоится Рождественский концерт Клайпедского карильона. Праздничные колокола будут звучать из башни Центральной почты города.
На территории Паневежского парка культуры и отдыха завершается строительство скейт-парка площадью около 550 кв. м. Это специальная площадка для катания на роликах, скейтборде, самокатах и велосипедах. Ожидается, что скейт-парк привлечет множество любителей экстремальных видов спорта.