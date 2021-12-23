Новые банкоматы, Рождественские концерты и другие новости

С января в Клайпеде люди старше 70 лет за годовой билет на общественный транспорт будут платить лишь 10 евро. Кроме того, с середины февраля такой проездной будет действителен 12 месяцев с момента первой активации, т. е., с первой поездки в транспорте. Для пенсионеров Вильнюсского района тоже есть хорошие новости. С 1 февраля следующего года в Вильнюсском районе люди пенсионного возраста будут платить за билеты на общественный (пригородный) транспорт вполовину меньше. А люди в возрасте 80 лет и старше смогут ездить бесплатно.