Забег с Литвой в сердце, пряничный город и другие новости

Литовский ультрамарафонец завершил свой 444-дневный кругосветный забег «Вокруг света – с Литвой в сердце». А город Жагаре теперь существует и в пряничном виде. Об этих и других новостях читайте ниже.
Срок действия «паспорта возможностей» для привитых двумя дозами с 28 декабря сократится до 7 месяцев. Поэтому у части жителей, которые привились весной, «паспорт возможностей» перестанет действовать.
Самыми популярными именами, которые давали мальчикам, родившимся в 2021 году, были Маркас и Йокубас, а девочкам – Амелия и Эмилия.
В следующем году нас ждут пять длинных выходных. Первые длинные выходные в 2022 году будут на День независимости – 11 марта. Далее на Пасху – 17 и 18 апреля; после Йонинес – 24 июня. 15 августа, когда в Литве отмечается Вознесение Девы Марии. Последние длинные выходные 2022-го – Сочельник и Рождество, которое будет отмечаться с 24 по 26 декабря.
Министерство путей сообщения напоминает, что с 1 января меняется порядок проезда спецтехники на дорогах. О том, как вести себя водителям при приближении машины со звуковыми и световыми сигналами, рассказывается в видео на странице sumin.lrv.lt.
В списке стран, пораженных коронавирусом, лишь одно изменение — Румыния из желтой зоны попала в красную.
Каунасский Центр вакцинации в Ледовом дворце будет работать до 24 января, сообщила мэрия Каунаса. А Центр вакцинации в столичном LITEXPO – до 15 января.
Начались показы Рождественской 3D-сказки на Кафедральном соборе. Она будет демонстрироваться до 30 декабря. Начало сеансов в 16:40, 17:05, 18:15, 19:30, 20:05, 20:30, 21:00.
Еще один надувной футбольный манеж планируется установить в столице. Манеж будет оборудован на территории спортивной площадки Жирмунайской гимназии.
В субботу, 25 декабря, в Литовском народном музее в Румшишкес начал работу новый фестиваль фонарей и световых инсталляций «1000 огней». Он будет работать до 20 февраля.
В столичном парке Вингис начинает работу открытый каток. Время работы катка: в будние дни с 12.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 21.00. Каток находится за Эстрадой парка Вингис.
50-летний ультрамарафонец из Литвы Айдас Ардзияускас завершил свой кругосветный забег спустя 444 дня. 1 октября прошлого года Ардзияускас начал забег «Вокруг света – с Литвой в сердце». Изначально он планировал уложиться за 13 месяцев, но получилось 15. И в канун нынешнего Рождества Айдас завершил свой супер-марафон в Каунасе, преодолев в общей сложности 30303 километров. Считайте, обогнул один раз планету и 30 раз Литву.
В Рождественские дни состоялась премьера костюмированной телевизионной драмы Sisi об австрийской императрице. В Литве съемки проходили в Вильнюсском университете, филармонии, Тракайском замке и других местах. Батальные сцены снимались в Вевисе.
Клайпедское самоуправление, как и клайпедчане, высказались за то, чтобы маяк по адресу ул. Burių, 9 был открыт для посетителей круглый год, а не только в День маяка. По этому поводу решено обратиться в Правительство, поскольку маяк принадлежит государству.
Город Жагаре, известный Праздником вишни и самой длинной тропой Mūšos tyrelis, снова всех удивил. Жагарцы создали огромную модель своего города из имбирных пряников. На макете – Старый город, церковь, конюшня, школа и даже деревья. На пряничный город можно полюбоваться в усадьбе Жагарес до 6 января.
Фото – 15min.lt.