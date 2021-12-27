Забег с Литвой в сердце, пряничный город и другие новости

В следующем году нас ждут пять длинных выходных. Первые длинные выходные в 2022 году будут на День независимости – 11 марта. Далее на Пасху – 17 и 18 апреля; после Йонинес – 24 июня. 15 августа, когда в Литве отмечается Вознесение Девы Марии. Последние длинные выходные 2022-го – Сочельник и Рождество, которое будет отмечаться с 24 по 26 декабря.