«Паспорт возможностей», «Библиотека эмоций» и другие новости

Министр образования: дистанционное обучение не планируется, ученики после каникул вернутся в школы. По словам Юргиты Шюгждинене, правительство придерживается мнения, что образование – это приоритет. Кроме того, ученикам раздали экспресс-тесты для того чтобы у них была возможность самостоятельно протестироваться перед приходом в школу. Подобная практика уже применялась во время осенних каникул.