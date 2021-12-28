«Паспорт возможностей», «Библиотека эмоций» и другие новости

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения, которые касаются получения «паспорта возможностей». А в Каунасе появилась «Библиотека эмоций». Об этих и других новостях читайте ниже.
С сегодняшнего дня «паспорт возможностей» становится обязательным для детей в возрасте от 12 лет и двух месяцев. Он понадобится в торговых и развлекательных заведениях. В школах и во время внеклассных занятий «паспорт возможностей» не нужен. Помимо этого устанавливается более жесткий срок действия «паспортов возможностей» для взрослых.
Опрос: большинство жителей Литвы не поддерживает введение «паспорта возможностей» для детей. За такое решение выступает лишь небольшая часть населения страны – всего 18,8%. 63% жителей страны с таким решением не согласны.
В случае если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится и придется ввести карантин, то он будет длиться три недели. В этом случае возможно введение удаленного обучения и ограничения на передвижение. Об этом заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Министр образования: дистанционное обучение не планируется, ученики после каникул вернутся в школы. По словам Юргиты Шюгждинене, правительство придерживается мнения, что образование – это приоритет. Кроме того, ученикам раздали экспресс-тесты для того чтобы у них была возможность самостоятельно протестироваться перед приходом в школу. Подобная практика уже применялась во время осенних каникул.
В Новый год колокольню Кафедрального собора осветит праздничная видеопроекция, приглашающая в путешествие во времени. Ее можно будет посмотреть с 18:00 31 декабря до 01:00 1 января. А с часу ночи до 8 часов утра 1 января колокольню украсит Триколор.
Рождественский период традиционно завершится Праздником Трех королей. Трехметровые фигуры Каспара, Мельхиора и Бальтазара 6 января в 16:30 начнут шествие от Ворот Аушрос к Кафедральному собору, где в 17:00 состоится концерт Рождественских гимнов.
Внимание, вредоносные письма! Правительство предупреждает, что Национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) в настоящее время не рассылает электронные письма с темой NVSC: svarbi informacija. Если вы получили такое электронное письмо, не открывайте его и не переходите по ссылкам, которые могут в нем находиться.
Рейтинги правительства – одни из самых низких. Ниже они фиксировались лишь в период Кубилюса, в 2009-2012 годах. Согласно опросам, правительство поддерживает около 17% респондентов, негативно оценивает — примерно 50%.
В столице наступил третий этап реконструкции сети поверхностных сточных вод, охватывающей жилые районы Шешкине, Пашилайчяй и Фабийонишкес.
Природоохрана напоминает о том, что важно помнить любителям подлeдного лова. Это и правила безопасности, и запреты на отлов рыбы, которые вступят в силу в ближайшее время. Вся информация – на странице Департамента окружающей среды aad.lrv.lt.
Работники автосервисов, которые приводят в порядок катализаторы и фильтры твёрдых частиц, отныне смогут их только заменять на новые или бывшие в употреблении.
С сегодняшнего дня изменен порядок онлайн-регистрации на экзамены по вождению. Отныне идентификация личности будет производиться через систему электронных госуслуг (valdžios vartai). Цель этого нововведения – создать для всех равные условия и возможности регистрации на экзамены.
В следующем году начнем сортировать пищевые отходы. Самоуправлениям страны выделяется 6 млн евро на приобретение специальных коричневых контейнеров.
Муниципальный совет Варенского района собирается сделать общественный транспорт для жителей района бесплатным.
Столичный автопарк машин скорой помощи пополнился новым автомобилем. Это мощный полноприводной автомобиль, оснащенный не только всей современной медицинской техникой, но спроектированный с учетом специфики работы медиков. Всего в уходящем году было закуплено пять новых современных машин, которые смогут оказывать людям неотложную помощь.
Вильнюсский университет приглашает посмотреть в звездное небо. На Университетской улице оборудована сверкающая инсталляция, отражающая лозунг ВУ о том, что отсюда поднимаются к звездам Iš čia kylama į žvaigždes.
Сегодня отмечается Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Широкой публике был представлен первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда…». Он стал первым фильмом в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.
Возле костела Старого Запишкиса сегодня и завтра с 18:00 до 21:00 будет транслироваться мистическая световая и звуковая инсталляция Išaušriai («Рассвет») об истории костела. Звуковое сопровождение будет дополняться световыми эффектами.
Сегодня и завтра в Клайпеде проходит традиционный Фестиваль рождественских гимнов в исполнении церковных хоров Западной Литвы. Участники фестиваля будут выступать с индивидуальной программой, но затем на мессе вместе исполнят и общую программу фестиваля. Более подробно о фестивале и его участниках можно узнать на сайте klaipedatravel.lt или на страничке мероприятия в фейсбуке.
Скульптура, посвященная литовскому кинематографу, будет открыта в Каунасе рядом с кинотеатром «Ромува». Скульптуру «Первый фильм» создал Кястутис Бальчюнас.
В Каунасской публичной библиотеке им. Винцаса Кудирки открылась первая в Литве и четвертая в Европе «Библиотека эмоций». В ней приглашают выбирать книги не по авторам или тематике, а в соответствии с эмоциями, которые книги вызывают. Учитывается пять основных эмоций: радость, удивление, печаль, гнев и страх. Любовь включена в список эмоций шестым пунктом – ведь она проходит красной нитью повествования практически в каждой книге.