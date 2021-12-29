Маска с наночастицами, Святой Христофор и другие новости

Прозрачная защитная маска для лица, созданная литовскими предпринимателями и учеными, получила международное признание. А по столице путешествует Святой Христофор. Об этих и других новостях читайте ниже.
Вильнюсская Рождественская елка в этом году была упомянута в числе самых красивых более чем в 50 иностранных изданиях. Их общая аудитория составляет свыше 150 млн жителей разных стран.
В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы и троллейбусы в столице будут ходить в обычном режиме, а с 23:00 начнут курсировать более вместительные ночные автобусы.
Алитус стал еще одним городом, который будет встречать Новый год без фейерверков. Таким образом, в соответствии с требованиями экологии Новый год в этом году наступит в Вильнюсе, Бирштонасе и Алитусе.
Каунасское самоуправление опубликовало список площадок, на которых с 3 по 31 января можно будет оставлять Рождественские елочки и ветки.
Паневежское самоуправление сообщило, что с 5 января начнется прием в 1-е и 5-е (если ученик меняет школу) классы муниципальных учебных заведений.
Напоминаем, что в конце года можно задекларировать газ и электроэнергию, т.к. с января будут применяться новые тарифы.
Экологи напоминают, что охотники обязаны вести учет следов животных на снегу. Цель – определить распространенность и численность копытных животных и крупных хищников (волков, рысей, бурых медведей). Подробности – aad.lrv.lt.
Евролигу охватил коронавирус. Отложены еще два матча. Не состоится сегодняшняя встреча между Пирейским «Олимпиакос» и Московским ЦСКА, а также командами ASVEL и Bayern.
В Литве создана прозрачная защитная маска для лица, которая заняла 2-е место на конкурсе инноваций Кремниевой долины в США. Маска отличается тем, что в ней между двумя прозрачными слоями материала находится тонкое волокно из наночастиц.
По вечерам в Старом городе Вильнюса на фасаде гимназии Саломеи Нерис показывают отрывки литовской классической анимации и современные анимационные произведения. Это видео является частью проекта Музея энергетики и технологий «Анимация: иллюзия движения, вдохновение жизни». Отрывки из произведений известных аниматоров и современных художников собраны в один короткий метр фильма, который можно смотреть с 18:00 часов вечера. Проект продлится до 5 февраля 2022 года.
Каунасская публичная библиотека им. Винцаса Кудирки открыла первую в Литве «Библиотеку эмоций». В ней читателям предлагается выбирать книги в соответствии с эмоциями, которые они вызывают. В этой необычной библиотеке можно найти полтысячи книг как для детей, так и для взрослых.
В Каунасе увековечили первый литовский фильм. На Лайсвес аллее у входа в кинотеатр Romuva появилась скульптура, которая так и называется – Pirmas filmas. Она посвящена 90-летию первого литовского художественного фильма Onytė ir Jonelis.
За плохо выполненную работу власти Клайпеды назначили штрафы трем компаниям, очищающим улицы города от снега. Общая сумма штрафов составила около 11 тыс. евро.
После капитальной реконструкции открылась для посетителей вторая часть дворца Лейпалинге в Друскининкайском районе.
На чемпионате LKL Вильнюсский Rytas вчера дома разгромил команду Пасвалиса Pieno žvaigždes со счетом 91:75.
Световая инсталляция покровителя Вильнюса путешествует по городу. Сейчас Св. Христофор находится у столичной мэрии, а позже отправится в Науямиестис, Каролинишкес и т.д.