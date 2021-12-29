Маска с наночастицами, Святой Христофор и другие новости

Каунасская публичная библиотека им. Винцаса Кудирки открыла первую в Литве «Библиотеку эмоций». В ней читателям предлагается выбирать книги в соответствии с эмоциями, которые они вызывают. В этой необычной библиотеке можно найти полтысячи книг как для детей, так и для взрослых.