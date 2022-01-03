«1 шаг» в аэропорту, свет М. К. Чюрлениса и другие новости

В Вильнюсском аэропорту планируется оборудовать систему самообслуживания при регистрации багажа «1 шаг». А в Старой Варене увековечили место рождения знаменитого художника М. К. Чюрлениса. Об этих и других новостях читайте ниже.
Автобус с туристами из Литвы пострадал в Люблинском воеводстве на юго-востоке Польши. Сообщается о тринадцати раненых, среди них пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет. Четверо потерпевших остаются в больницах Польши. Большинство вернулись в Литву.
Жители Литвы, которые три года назад отказались от дополнительного пенсионного накопления, должны помнить, что с Нового года их снова включат в списки. Определиться они должны до конца июня.
Годовой результат: опросы показывают, что рейтинг правительства Литвы ухудшился вдвое.
На этой неделе в столице начнется снос старого каркаса национального стадиона.
С 3 января в списке пораженных коронавирусом стран изменений не ожидается. Об этом сообщил Минздрав Литвы.
Полиция Литвы сообщила, какие рейды водителей ждут в январе. По традиции все начнется с проверки водителей на трезвость, проверять будут также велосипедистов и водителей самокатов. А 6 и 7 января в темное время суток будут проверять пешеходов и велосипедистов, используют ли они светоотражатели и светоотражающие жилеты.
В Вильнюсском аэропорту планируется оборудовать систему самообслуживания при регистрации багажа. Планируется закупить систему «1 шаг», которая позволит пассажиру в аэропорту в одном месте взвесить багаж, распечатать его метку и сдать в общую багажную систему.
Wizz Air и Ryanair из-за распространения штамма омикрон на ближайшие недели приостанавливают в Европе сотни рейсов. Около 20 маршрутов будут приостановлены в авиасообщении с Литвой.
Сохраняет свою популярность традиция вступать в брак 31 декабря. В этом году в Вильнюсе канун Нового года для своей свадьбы выбрали 23 пары.
Представители мусульманской общины по традиции после Нового года убирали мусор на Кафедральной площади в столице. Ассоциация Ahmadija проводит такую акцию с 2017 года – тогда в ней участвовали 7 волонтеров.
Ecoservice перенимает присмотр и уборку общественных территорий в Каролинишкес и Лаздинай.
Музей энергетики и технологий выпустил новую настольную игру о Вильнюсе. Она называется «Вильнюсские индустриальные истории». В скором времени игру можно будет приобрести в музее.
В Вильнюсском районе открылся «Музей обезьян». Рисунки, игрушки, фигурки и скульптуры с обезъянами вы можете найти по адресу F. Boguševičiaus ,42, Savičiūnai, Вильнюсский район.
Рестораны Čili Pizza начали внедрять систему личных чаевых. Чаевые конкретному сотруднику можно оставить путем сканирования специально сгенерированного кода на своем смартфоне. Такая система действует в четырёх ресторанах Čili Pizza: в торговых центрах Akropolis в Вильнюсе и Каунасе, а также в BIG в Вильнюсе и в Mega в Каунасе.
В четверг по Старому городу столицы будут шагать Три Короля. Процессия двинется от Святых ворот до Кафедральной площади в 16:30. Такая же процессия пройдет и в Каунасе от костела Св. арх. Михаила на Лайсвес аллее до городского самоуправления.
Центробанк Литвы в этом году планирует выпустить 8 памятных и коллекционных монет. Монеты будут посвящены Конституции страны, баскетболу, искусственному интеллекту, охране природы и другим темам.
Стало известно, как будет выглядеть новый памятник в отреставрированном столичном сквере Реформату.
Улица Вокечю в столице готовится к реконструкции. Уже проведены серьезные археологические и экологические исследования территории. Теперь архитекторам предстоит подготовить варианты перепланировки улицы – их обещают представить общественности в конце января.
Изменились требования к обращению с автомобильным ломом. Компании, которые хранят неиспользуемые транспортные средства и их отходы на открытом воздухе, должны проводить мониторинг грунтовых вод и предотвращать их загрязнение.
Департамент окружающей среды напоминает, что с сегодняшнего дня до 30 апреля рыболовам-любителям не разрешается ловить рыбу на наживку (кроме ловли рыбы в Куршском заливе и ловли на кусочки рыбы).
Закончилась реставрация части дворца поместья Лейпалингис. Ремонтные работы проводились более десяти лет, и в последние дни минувшего года состоялось официальное открытие отреставрированной части дворцового ансамбля.
Из-за гололеда сегодня утром количество травмированных людей в Вильнюсе увеличилось вдвое.
Выбран логотип для юбилейных мероприятий, посвященных 455-летию Радвилишкиса. На нем изображен энергичный конь, символизирующий живой, яркий, молодой город. Планируется, что основные праздничные мероприятия пройдут с 5 по 10 июля.
В Старой Варене увековечено место рождения знаменитого художника М. К. Чюрлениса. На памятнике изображены миниатюрный костел и пять домов, один из которых сияет светом, символизирующим свет творчества художника.
Фото – varena.lt.